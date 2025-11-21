Multas con la VTV: la Coalición Cívica amplió denuncia contra el ex ministro de Transporte D‘Onofrio

La Coalición Cívica amplió este viernes la denuncia judicial contra el ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio y la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar Claudia Pombo, investigados por el escándalo de presunto lavado de activos y fraude al Estado en torno a las foto multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

“En Pilar parece haber funcionado un entramado de corrupción política que debe ser esclarecido por la Justicia”, expresó Matías Yofe, uno de los denunciantes junto a Elisa Carrió y Paula Oliveto en la causa por la que fue procesado el ex funcionario de Kicillof cercano a Sergio Massa.

Los dirigentes de la Coalición Cívica le pidieron a la fiscalía que indague sobre presuntas “relaciones societarias, comerciales o de decisión entre la empresa Franutec y D’Onofrio, Pombo y el intendente de esta localidad, Federico de Achával, o terceros asociados a ellos”.

“Resulta difícil pensar que no existió una sociedad entre el intendente De Achával, el ex ministro D’Onofrio y la ex concejal Pombo», señaló Pombo.

Para el denunciante, «los datos y los vínculos parecen ser categóricos y es importante que esto sea confirmado por la Justicia”.

El Juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el procesamiento contra D’Onofrio, y lo embargó por 350 millones de pesos, aunque continuará en libertad.

“Deseo dejar asentado que, a partir de la información documental y administrativa que pude obtener, tengo la sospecha fundada de que la firma Franutec podría haber sido constituida y utilizada para intervenir en contrataciones públicas de manera coordinada entre personas vinculadas al ámbito estatal y político”, indicó Yofe en su presentación judicial.

Al respecto, destacó que “determinados patrones, como fechas de constitución, rubros, contrataciones, vínculos personales o políticos y posibles beneficiarios finales, resultan sugestivos”.

"Es público y conocido que Jorge D'Onofrio mantiene un vínculo directo con el intendente Federico de Achával, que ha tenido materializaciones institucionales concretas, entre ellas la designación de Claudia Pombo como Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Pilar y la de su hermano Eduardo D'Onofrio en la Secretaria de Hábitat del municipio, resultado directo de ese entramado político", explicó Yofe.

Por último, Yofe indicó que «esta articulación evidencia que no se trata de conexiones aisladas, sino de un sistema orgánico de influencias con capacidad real de impacto en expedientes administrativos, judiciales y de control.