Mujeres candidatas a las intendencias: una deuda que se renueva cada cuatro años

A 40 años de la vuelta de la democracia, a las mujeres se les sigue haciendo muy difícil competir por las intendencias en la provincia de Buenos Aires. Tierra de “barones” en el conurbano o “caudillos” en el interior, lo cierto es que ni la ley de paridad pudo traer justicia al difícil mundo político local.

El domingo, en los cuartos oscuros de los 135 municipios habrá boletas de 84 candidatas de un total de 470 aspirantes a las jefaturas locales. Es decir, sólo el 17,8% de la oferta serán mujeres, mientras que si se analizan los números desde la vuelta de la democracia, otro dato llama mucho la atención: de las 1320 elecciones que hubo en los municipios bonaerenses por cargos ejecutivos, sólo en 37 ganaron mujeres: un 2,8%.

De los casi 1600 candidatos a jefes comunales que hubo en las PASO, para el domingo y tras la “depuración” de esa instancia, quedaron 470. De ese total, 84 serán mujeres, aunque muy pocas con chances de llegar a gobernar. En detalle, 27 aspirantes representarán a la izquierda, 22 a Unión por la Patria (UxP), 16 a Juntos por el Cambio (JxC), 13 a La Libertad Avanza (LLA) y 6 son de fuerzas vecinalistas.

En la elección de 2019, solamente seis mujeres ganaron en las urnas la posibilidad de dirigir los destinos locales. Un caso es el de Marisa Fassi, en Cañuelas, que ahora buscará la reelección, aunque para eso deberá vencer a la libertaria Evelyn Cantoni, que terminó segunda en las primarias. En Carlos Tejedor, la también peronista María Celia Gianini irá por un nuevo mandato. Mientras que en General Arenales, Erica Silvana Revilla buscará otros cuatro años de poder tras un breve paso por la Legislatura, la “baronesa” Blanca Haydee Cantero en el partido de Presidente Perón tiene altas chances de seguir en el Ejecutivo.

Dos casos interesantes se dan en el conurbano. Uno es el de Mariel Fernández, quien ganó la interna de UxP, espacio que obtuvo 52%. En este distrito se da una curiosidad: las cuatro aspirantes son mujeres, aunque todo indica que el oficialismo retendrá la comuna. Además de la referente del Movimiento Evita, se postulan Andrea Vera (La Libertad Avanza), Gisele Agostinelli (Juntos por el Cambio) y Érica Seitler (Frente de Izquierda).

En Quilmes, la integrante de la agrupación La Cámpora, Mayra Mendoza, que le arrebató la intendencia hace cuatro años a Martiniano Molina, buscará repetir el domingo esa foto frente al ex chef. En este caso, los números de las PASO abren una incógnita: ella cosechó el 40,62%, mientras que la interna de JxC sacó 34,50%.

Peleas y derrotas

En Vicente López, la actual intendenta Soledad Martínez, heredera del cargo tras la renuncia de Jorge Macri, ganó las primarias con comodidad por lo que de no mediar sorpresas seguirá en el poder. Mientras que dos mujeres que perdieron y no serán de la partida son Macarena Posse, hija del histórico intendente de San Isidro Gustavo Posse, y Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa que no superó en la interna al actual mandatario de Tigre, Julio Zamora.

En tanto, hay dos reconocidas mujeres de UxP que tendrán una dura batalla el domingo en las urnas. La primera es Fernanda Raverta, actual directora ejecutiva de Anses, que se medirá en Mar del Plata con el intendente Guillermo Montenegro, el más votado en las primarias. La segunda es Valeria Arata que intentará sorprender al también cambista Pablo Petrecca.

En 2007, Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en la primera presidenta electa de la Argentina, y en 2015 María Eugenia Vidal, en la primera mujer en llegar a la gobernación bonaerense. En el caso local, la primera mujer electa intendenta en la provincia de Buenos Aires fue María Luisa Kugler en 1987.

La dirigente radical de Tornquist ganó las elecciones en ese municipio por el 60% de los votos en una provincia en la que entonces había 126 distritos, y ejerció su cargo hasta 1991. Su padre, Adolfo Kugler, había sido electo intendente en 1963.

Desde 1987 transcurrieron nueve elecciones en los 135 distritos bonaerense y sólo en veintidós de ellos se eligieron intendentas: Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Ameghino, Almirante Brown, Baradero, Carlos Tejedor, Cañuelas, Chascomús, Campana, General Arenales, General Lavalle, La Matanza, Laprida, Monte, Moreno, Navarro, Presidente Perón, Quilmes, San Antonio de Areco, San Vicente, Tornquist y 25 De Mayo. (DIB) FD

