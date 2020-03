Mujer desaparecida: el sospechoso tiene antecedentes por violencia familiar

Al cumplirse el segundo día de la desaparición de Claudia Repetto, no se conocen rastros que conduzcan a su paradero ni al principal sospechoso en torno al hecho, Ricardo Rodríguez, su ex pareja, quien ya cuenta con denuncias sobre violencia familiar, que formuló la ex esposa de Rodríguez, radicada en la Lanús.

La búsqueda se extendió a la zona de Los Acantilados, una vez concluidos los rastrillajes en la Reserva Natural del Puerto y en Punta Mogotes, pero los operativos del que participan distintas fuerzas especializadas no han arrojados resultados que permitan esclarecer el hecho.

Asimismo, se conoció que Repetto no había radicado denuncias pese al acoso y hostigamiento que sobre ella ejerció Rodríguez, manifestaron testigos que conocían a la pareja. Ante la infructuosa búsqueda hasta el momento, no descartan que la zona de acantilados se convierta en una alta probabilidad de hallar indicios que permitan el esclarecimiento del hecho.

Lo producido por la venta de una moto y el monto obtenido por el sospechoso por la misma, no permite tampoco suponer que se haya alejado muy lejos de la ciudad.