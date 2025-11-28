Muerte de la turista al caer en Acantilados: El EMTURYC es el ente de control de toda la zona

La muerte de la periodista Leticia Lembi oriunda de Tres Arroyos, es investigada en el marco de un hecho cuyo origen se observa la desatención y abandono de la zona, la jurisdiccción se encuentra bajo el control del EMTURYC. Medios nacionales y corresponsales de los mismos en nuestra ciudad, no han dejado de señalar la precariedad de instalaciones e infraestructuras de seguridad. Esos sectores son explotados en algunos casos aplicándose cánones que recibe el EMTURYC, que ha dejado recientemente bajo la lupa por el desvío de fondos afectados y utilizados recientemente en épocas de campaña electoral.

Esa percepción es de dudosa legitimidad, como sus beneficiarios (que son ocupantes ocasionales) sin las inversiones necesarias, disponen la explotación de amplias extensiones demandadas por los turistas escasamente advertidos que se someten a los riesgos que llevan a la muerte, como en el caso de Leticia Lembi. «Estar ahí abajo es peligroso hasta sentarse a tomar mate» dijo un vecino consultado sobre la seguridad en el sector. También en temporada alta y fines de semana largo se procede al cobro de estacionamiento, todo en el marco de ausencia de controles.

Es insuficiente la señalización y el mantenimiento existente, todo el sector no debería contar con el libre acceso al público a los efectos de evitar siniestros, que se han sucedido en toda la extensión del denominado Paseo Costanero Sur, que comprende la franja de territorio que se extiende al Sur del Faro, más allá de la fracción de los Peralta Ramos hasta el Arroyo Las Brusquitas, en el deslinde con General Alvarado. No ha existido tampoco una política de clausura y prohibición de actividades, es más se han conocido casos de cobros irregulares

La franja está formada por el sector comprendido por una línea marginaria a 25 metros del eje de la calzada de la RP 11 y la playa. Esta fracción cuyo dominio era de la Provincia hasta mediado de la década del 70, fue transferida al Municipio de General Pueyrredon.

Dicha franja costera, cuenta con un recurso forestal artificial ejecutado y mantenido hasta su transferencia por el Ministerio de Asuntos Agrario de la Provincia. A partir de su transferencia al Municipio, en la década de 1970, se abandonó el mantenimiento y la reposición de especies, facilitando de esta manera la erosión climática y el avance del médano.

Debe tenerse en cuenta que las especies del lugar, en condiciones climáticas adversas, por el efecto marino tienen menor vida, consecuentemente es necesarios su reposición con mayor frecuencia.

Dicho recurso, durante muchos años ha sido utilizado por vecinos de la zona y turistas como área de esparcimiento, aspecto que se ha perdido por el lamentable deterioro del recurso. Además del deterioro natural por falta de mantenimiento, existe desde hace muchos años un proceso de depredación por parte de vecinos, que cortan plantas y retiran arena clandestinamente para la construcción.

Debe destacarse que, en los últimos años, como consecuencia del importante crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad, hacia el sector sur de la ciudad, se han potenciado los atractivos turísticos de distintos sectores de la costa como balnearios, miradores, centros de actividad acuática, etc.

En el marco señalado, no cabe duda que las actividades que desarrollan, los turistas, en los distintos sectores, deben estar reguladas y fiscalizadas por la Autoridad Municipal competente en la materia, es decir la Secretaría de Turismo o sea hoy el EMTURYC, hoy a cargo de Bernardo Martín.

En el caso lamentable accidente que sufrió en paraje Barranca de los Lobos, una periodista de la ciudad de Tres Arroyos, los registros fotográficos de las construcciones existentes ponen en evidencia la falta total de acciones en materia de seguridad para el turismo, por parte del organismo competente en la materia

Se estima necesario definir una política de recuperación, juntamente con la decisión de ensanchar la RP 11 hasta Miramar, dándole características de Camino Parque