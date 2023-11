Movimientos obreros se concentrarán este jueves en Luro e Independencia.

El Partido Obrero y el Polo Obrero se concentrarán este jueves a las 9,30 horas en Luro e Independencia y desde allí marcharán hacia Tribunales

Mientras los candidatos siguen en su carrera por mostrarse quien es más ajustador y se prepara un enorme ataque a las condiciones de vida de la población trabajadora más pobre, gane quien gane, hay una campaña para denunciar , criminalizar y encarcelar a los que durante años venimos luchando contra la pobreza y el hambre, bajo el gobierno de Macri, , los gobiernos provinciales de Chubut, Morales en Jujuy, los Kirchner en Santa Cruz, y ahora llevando a juicio por una movilización en la Córdoba de Schiaretti a dirigentes gremiales y piqueteros en el marco de un plan de lucha contra la falta de alimentos a los comedores populares.

Si alguna persona es beneficiaria de un programa social que no le corresponde, somos los primeros en decir que sean suspendidos pero que para esta medida extrema se tome, debe tenerse en cuanta que previamente hay que hacer un estudio socio ambiental de la condición social de la persona.

Según los representantes de los movimientos obreros , esta campaña se da en simultáneo con el decreto de Massa de pasar los planes Potenciar Trabajo, al Ministerio de Trabajo, lo que no es un simple cambio de órbita de competencia, sino una nueva vuelta de tuerca de lo que ya hizo Macri, con los planes “Empalme” o “Puente al empleo” que es responsabilizar a los desocupados por su falta de capacitación y así dar lugar a lo que quieren en realidad, que es dar bajas masivas en los planes sociales para abaratar el salario y ajustar las cuentas fiscales, cuando en realidad lo que no funciona es la economía que no crea fuentes de trabajo en blanco.