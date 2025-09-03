Movilización hacia la municipalidad en pedido de justicia y seguridad

Este miércoles 3 de septiembre a las 17 hs, en Belgrano y Diagonal Pueyrredón (esq. La Rioja), nos concentraremos para movilizarnos hacia el Palacio Municipal de General Pueyrredón en solidaridad con la familia de Gaspar Nicoli.

Gaspar falleció tras un siniestro vial ocurrido el miércoles 27 por la noche, luego de ser perseguido por dos motos. Exigimos que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que se haga justicia.

A este reclamo se suma la voz de los trabajadores de aplicaciones de pedidos y mensajerías, quienes a diario padecen robos violentos que ponen en riesgo su vida mientras cumplen con su tarea.

Hoy nos movilizamos por Gaspar, por seguridad y por la vida. Hacemos extensivo el reclamo de justicia para toda la ciudad de Mar del Plata.