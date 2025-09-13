Motores frente al mar: la Expo Automotriz Mar del Plata 2026 se prepara para una temporada inédita

Mar del Plata no solo vive de sus playas y de su agitada vida cultural. A la temporada de teatros, festivales y gastronomía se sumará este verano una apuesta distinta: la ciudad recibirá, por primera vez, una exposición automotriz de gran escala. La Base Naval, frente al Golf Club de Playa Grande, abrirá sus puertas entre el 4 de enero y el 8 de febrero de 2026 para albergar la Expo Automotriz Mar del Plata 2026 , un evento pensado para residentes y turistas.

La elección del predio naval no es casual. Se trata de un espacio icónico, con capacidad para grandes montajes y un acceso privilegiado sobre la Avenida Martínez de Hoz, por donde circulan entre 150 mil y 180 mil vehículos diarios durante el verano. Allí se desplegarán más de 25 áreas de exhibición, de entre 400 y 600 metros cuadrados, donde las marcas líderes presentarán sus últimos lanzamientos y proyectos.

La infraestructura, la afluencia turística y la posibilidad de mostrar los principales modelos lanzados en 2025, junto con las novedades de 2026 , fundamentan la apuesta por un evento innovador y diverso.

En un país donde la movilidad eléctrica gana terreno , la muestra ofrecerá stands dedicados a autos , motos y camiones eléctricos, junto con propuestas sustentables y de seguridad vial. “La movilidad eléctrica en la Argentina viene creciendo en los últimos años, impulsada por la llegada de nuevas marcas, principalmente de origen chino”, señalaron los organizadores.

Un paseo pensado para todos

La Expo no se limitará a la exhibición de vehículos. Habrá sectores de test drive, simuladores, experiencias de realidad virtual y una mega plaza para chicos. La carpa VIP funcionará como centro de lanzamientos exclusivos, charlas y debates con periodistas especializados. Además, cada noche el escenario Chauvin Sound ofrecerá shows en vivo, acompañado por una variada propuesta gastronómica que recupera sabores locales.

Proyección nacional y streaming

Con un programa diario transmitido en vivo por streaming, la Expo buscará trascender los límites de la ciudad. Directores de automotrices, ejecutivos y periodistas especializados analizarán el presente y futuro del sector.

Una apuesta inédita en la costa atlántica

Desde Greco Group, empresa organizadora, remarcaron que la muestra surge como respuesta a la “falta histórica de grandes exposiciones automotrices en Mar del Plata”. Con actividades abiertas y gratuitas, la Expo se perfila como uno de los hitos del verano 2026, integrando a la agenda marplatense una propuesta distinta, donde los motores se cruzan con la cultura y el entretenimiento frente al mar.