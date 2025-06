Motoqueros intentaron fusilar al remisero de Fortunato de La Plaza y Talcahuano: “No salieron los disparos”

El joven de 24 años que manejaba el Chevrolet Corsa que quedó en medio de la caravana de motos en la que murió un joven de 18 años, el viernes a la medianoche en Mar del Plata, amplió su declaración testimonial y confirmó que mientras lo atacaron a golpes también le gatillaron y no salió la bala.

Acompañado por una abogada del Centro de Asistencia a la Víctima, Gianluca Puig reiteró que iba por su carril, que no lo hacía con exceso de velocidad, que no estaba alcoholizado y que tenía todos los papeles al día. “Yo veo todo el malón de motos y dejo de acelerar, apenas toco el freno y me voy desviando despacito a la derecha. Ni siquiera me dejaron tiempo a poner el giro porque yo iba a doblar en Talcahuano para desviarme de todo eso porque sé lo que hacen, sé lo que pasa siempre cuando hay caravanas e iba a tratar de evitarlo”, dijo el hombre al retirarse de la fiscalía de Delitos Culposos.

Con relación a la secuencia registrada por la cámara de seguridad, “el auto toma la dirección que toma por culpa de la primera moto que colisiona, que me rompe el eje del auto, se revienta el airbag y me deja inconsciente, por lo que no tuve la culpa de nada, no tuve el control”, señaló.

Luego hizo mención a las agresiones que sufrió y que también quedaron registradas. “Perdón por la palabra, pero me cagan a palos literalmente. Me gatillaron, sé que estaban algunos con armas de fuego y cuando me disparan, escucho que no sale la bala porque estaba relativamente cerca de mí”, agregó.

“Todos sabemos que si no me hubiera despertado después de perder la consciencia del airbag, si me hubieran desmayado en cualquier momento, en todos los momentos que me pegaron, que me atropellaron, que me pegaron, yo sé que no estaría acá. Yo corrí por mi vida, porque lo único que iba a pasar es que me iban a matar y ahora me siguen amenazando porque la gente piensa que el culpable del accidente fui yo”, reflexionó Puig, citado por 0223.

“Por culpa de un loco que iba manejando en contramano, que no iba mirando para adelante, que iba distraído, tuve que pagar yo. Tuvo que pagar el chico este, que lo lamento por su familia. Que por culpa de la persona esta que va en contramano, que no tiene ni conciencia de lo que hizo, que no se sabe ni quién es todavía…”, agregó. “Lo que más lamento también es la vida de un chico que la pagó por irresponsabilidad de otra persona, que no sabe ni lo que hacía. Pero también entiendo que el chico que falleció, lamentablemente, no tenía registro. Todavía no se identifica quién fue el primero, pero creo que el único culpable de todo esto es claramente el primero, que colisionó con mi auto, que se rompió el eje”, concluyó.

Respaldo del intendente

El Intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se expresó sobre el hecho en redes sociales. En una publicación, resaltó que el fallecido tenía antecedentes penales. “Delinquía al menos desde el 2022 (cuando era menor). Conclusión -para los que le tienen lástima-: si hubiese estado preso, no se habría muerto”. A su vez, el intendente respaldó al conductor del auto: “Acá la única víctima es el joven del auto. Tiene mi total apoyo. Y el de todos los ciudadanos”. (DIB) GML