“Mosh” llega a la Sala Bristol con una propuesta performática sobre Beethoven

El próximo domingo 30 a las 20:00 se presentará “Mosh”, una obra que reúne a 20 músicos y 20 performers bajo la dirección y coreografía de Mario Vázquez. El espectáculo tendrá lugar en la Sala Bristol del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

“Mosh” es la nueva creación del Grupo Jalea, colectivo dedicado a las artes vivas y performáticas, en colaboración con la Camerata Mar del Plata. En esta ocasión, la propuesta se articula en torno a la “Séptima sinfonía” de Ludwig van Beethoven, abordada desde una perspectiva contemporánea que fusiona música y movimiento.

La elección de Beethoven no es casual. Según el grupo, se trata de “una personalidad rebelde, poco convencional, con una actitud de desafío hacia la aristocracia y un compromiso con ideales de libertad”. El compositor se rebeló contra las normas sociales, despreciaba la ostentación y se enfrentó a sus propios mecenas.

El espectáculo recorre los cuatro movimientos de la “Séptima sinfonía” mediante una coreografía que investiga subculturas que desafían las normas, los valores y las instituciones establecidas. El cuerpo se convierte así en herramienta de resistencia, en una puesta que cruza lo musical y lo escénico con sensibilidad y potencia.

La Camerata Mar del Plata está integrada por los violinistas Anton Sullivan, Oriana Savino, Matías Ortiz, Analia Vega, Florencia Ordóñez, Alma Martínez, Martina Brandoni, Ailén Escobar, Luisina Hernández y Catalina Benegas; los violistas Diego Belli, Belén Benavente y Paola Savatorelli; los violoncellistas Gustavo Carra y Bautista Luna; los contrabajistas Ana Kauffmann y Julián Izarriaga; y los instrumentistas Alexis Nicolet en flauta, Felipe Sosa en oboe, José Luis Izaguirre en clarinete, Federico Letra en fagot y Angie Murro en corno.

Los performers del Grupo Jalea que integran “Mosh” son Ana Cecilia Chung Oré, Maira Jael Elias, Matías Eliazar Cabañas, Yésica Soledad Villán, Carolina Mercedes Perea, Maia Elisabeth Eckerl, Divina Gala Navarro De Armas, Antonella Ghelarducci Romano, Débora Gisele Cerrudo, María Eugenia Costamagna, Gaspar Traverso, María Victoria Abasolo, María Soledad Guerreiro, Luisina Ibañez, Constanza Inés Canónico, Ileana Villaverde, Ignacio Javier Portela, Jonathan Piñero y Carolina Sofía Curto.

Al finalizar la función, se abrirá la pista con un DJ set a cargo de Sol Stietz.