Moore, el elegido por Quilmes

El estadounidense Darry Moore, ala pivot de 24 años y buenos antecedentes, se suma a Quilmes para la próxima temporada de Liga Argentina de Básquet.

Quilmes de nuestra ciudad va acomodando sus últimas piezas de cara al comienzo de la segunda división del básquet argentino, pautada para el 2 de noviembre. En ese sentido, tras las dificultades para sumar a Zondrick Garret (anunciado previamente) más la lesión de Matias Eidintas, cambió el rumbo y en las últimas horas confirmó a Darry Moore, quien llega tras un buen paso por Estudiantes de Tucumán en la misma categoría.

Nacido en 10 de junio del 2001 en Texas, tuvo una estadía en Paraguay antes de su arribo a Argentina. Sus números la última temporada son más que auspiciosos: 17,5 puntos y 4,7 rebotes con aceptables porcentajes de acierto en todos los rubros.

Moore, un «4» bien definido, termina de delinear el quinteto inicial de Quilmes con Santiago Ludueña, Juan Esteban De la Fuente, Joaquín Ríos, el propio Moore y Pablo Alderete. A ellos se complementarán Federico De Miguel más los juveniles del Club: Matías Dominé, Renzo Giacone, Leonel Luna y Axel Marino. Le quedará una ficha libre y puede llegar a sumar algún joven más.

Bajo la conducción nuevamente de Javier Bianchelli, Quilmes ya encaminado su plantel con la grata noticia de la renovación de su microestadio José Martínez, que estrenará nuevo piso sumado a reformas previas que han permitido su habilitación.