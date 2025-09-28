Montenegro será ministro de Justicia antes que senador bonaerense: Ese no es el problema, sino lo que deja en Mar del Plata

“El alivio que consiguió Milei no soluciona los problemas que enfrenta si no toma conciencia que este cheque no se repetirá. Las reformas exigidas exigen otro tipo de coalición. Se menciona al brigadier Xavier Isaac (jefe de la Fuerza Aérea) como ministro de Defensa; a Guillermo Montenegro, en Justicia; y también a Sturzenegger, siempre listo, dice la nota que se titula “El peligro de cambiar para que nada cambie, y la irrepetible ayuda de Trump” y que firma Ricardo Kirchbaum, secretario general de Redacción de Clarín.

Quien mejor analiza su entorno afirmó a mdphoy.com «Va a ir a Justicia, allí están todos sus amigos, es lo que él conoce»

Las dilatadas ausencias de su despacho en su poco utilizado despacho de la MGP en sus seis años de mandato donde ganan las dudas, las incertidumbres y el desconcierto, tienen en el nuevo destino de Montenegro quien fue el que dio el salto más rápido hacia los cuarteles de Javier Milei y convertirse en un cruzado de LLA, es un soldado de Javier Milei, cuyo paso a paso fue adelantado por mdphoy.com

Los anticipos tienen una raigambre retroactiva hacia el período 2019 – 2025, pues tiene más relación con la herencia que deja el gobierno, su escaso nivel de gestión en calidad e intensidad en Mar del Plata. General Pueyrredon involucionó y hay que observa la pertinaz obsesión de algo que Fernanda Raverta no será nunca pese a su empeño: intendente de Mar del Plata.

Los equipos couching y marketing de Montenegro, tienen medido como el mayor activo político su enfrentamiento con la ex directora ejecutiva de la ANSES, una asistente de Cristina Fernández de Kirchner, que compitió desde una ideología que merece en General Pueyrredon un alto grado de rechazo. Alejandro Rabinovich festejó cuando se enteró que por la Quinta Sección Electoral el 7S Raverta era la adversaria del futuro ministro de Justicia de la Nación. Huelgan mayores comentarios