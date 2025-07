Montenegro se va y los radicales se quedan en su gabinete

No tendría eco ni el efecto esperado el llamado a a vaciar el gabinete de radicales con los cargos ocupados en el Departamento Ejecutivo. El ex intendente Daniel Katz se pronunció en ese sentido, pero distntas fuentes confirmaron que nadie dimitirá, con lo cual no sería pulcro un acuerdo de partes que limitaría el futuro en la sucesión de Montenegro, que como se sabe ocupara hasta 2027 el concejal Agustín Neme. Montenegro se ha transformado en uno de los más fervientes activistas de LLA.

Mientras tanto el flamante candidato a diputado por la Alianza La Libertad Avanza, Guillermo Montenegro, afirmó hoy que su postulación no será testimonial y ratificó que, de ser electo como legislador, asumirá.

Así lo expresó hoy en diálogo con Splendid AM990, tras ser consultado al respecto: “Lo dije el primer día. Eso sí sería faltarle el respeto a la gente. Yo tengo una posición muy clara que tiene que ver con cómo nosotros logramos que el kirchnerismo deje de ser lo que es hoy en la Provincia”.

Sobre la candidatura de Fernanda Raverta por el peronismo, Montenegro evitó responder, pero advirtió: “No miro a los otros, miro lo que hago, y me parece que tiene que ver con dos modelos totalmente distintos”.

“Un modelo que defiende al vecino, al laburante, que defiende el orden, la libertad, que defiende la propiedad privada. Hay que dejarse de boludear con debates ideológicos”, resaltó.