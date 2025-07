Montenegro se exhibió como un paladín del presidente Milei y llamó a combatir a los K

Usando como ejemplo a la Provincia de Buenos Aires como el peor gobierno bonaerense de la historia, el intendente Montenegro apeló a su mejor activo político con el cual arroba ahora también a sus seguidores que lo cuentan dentro del elenco de elegidos por el presidente Milei.

En el programa “Sólo una vuelta más” que se difunde en horario central por la señal de noticias TN, el intendente Guillermo Montenegro se expresó con distintas consideraciones ante el conductor Diego Sheikman, sobre temas de actualidad del país y Mar del Plata, mostró su fervor por LLA y sesgadamente tuvo conceptos referidos a su intendencia que no es precisamente un crédito a abierto a su calidad e intensidad de gestión. Hoy inmerso totalmente en la rosca política del oficialismo de los hermanos Milei.

“El proyecto es acabar con los K en la Provincia de Buenos Aires. No defender a los chorros como la toma del Marquesado con Grabois frente al mar”. “Asumir la defensa de las garantías de personas no los que defienden a los chorros y no a los vecinos.” “Generamos la patrulla municipal con esfuerzo compromiso y mucho huevo también”

“Un disparate apartar gente porque piensa distinto, cuidar a los chorros y no a los policías que tienen que hacer bien su laburo. No son serias las denuncias anónimas en asuntos internos de la Policía”

“Hay 2 modelos el del kirchnerismo y el del presidente Milei que tiene que ver con el orden y el esfuerzo. La batalla de la Provincia de Buenos Aires es clave”.

“Esto no es un proyecto personal, no es Montenegro sino lo que tenemos enfrente. Cómo afecta Mar del Plata y los marplatenses”.

Mi decisión: “No tiene que ver con cargos, ni decisiones personales”. “No me importaba el cargo, es más importante la pelea que tenemos que dar. Lo tengo claro”.

“No soy un político avezado empecé a los 45 años”, explicó. “Los gastos inocuos hay que estudiarlos, cómo se cobran impuestos, todo hay que estudiar. No se compran autos, cada uno con su celular, analizamos el gasto permanente de la política en mi función”. Y agregó “Tengo menos empleados, dono el 20 % de mi sueldo, y el 15 % de los funcionarios políticos desde hace 6 años”

No ahorró elogios para Milei: “Me siento cómodo en el planteo de este momento, como lo hace el presidente Milei. Es lo que venimos haciendo desde que asumí mi mandato hay que eliminar los gastos que no corresponden”.

Sobre la actualidad de las vacaciones de invierno: “Al 20 de julio, año contra año bajó el 3 %, al 31 de julio la gente va a ser la misma” reflexionó.

“Estamos pagando la fiesta del plan platita” recordó “pagando con la tarjeta de crédito vencida las vacaciones pasadas”.

“Vino mucha gente, hay movimiento, generamos cosas para que la gente consuma”, dijo al referirse a la escasez de turistas que se registra por estos días en Mar del Plata.

Karinistas, Caputo, la interna con los Menem en el entorno del presidente Milei y el armado de las listas, con Fuerzas del Cielo, los Pareja y demás, un frente de conflicto que se abrió en LLA, mereció la seguiente respuesta: “Lo importante es lo que está enfrente. No hay que dedicarle nada. Hay que seguir y punto, combatiendo al kirchnerismo. Es una decisión muy importante, tenemos que dejar las diferencias de lado y meterle para adelante. No veo otra forma de hacer que cese el peor gobierno de la historia de la Provincia de Buenos Aires.”