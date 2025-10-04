Montenegro no habla por estas horas: Evita algún mal trago y más convulsiones oficialistas en campaña

El clima de campaña electoral está muy lejos de vivir un clima de confort en LLA. Los actos se suspenden sin fechas de reprogramación y Javier Milei vive horas dramáticas a tres semanas de las elecciones que consolidarán su gobierno si revierte el resultado adverso del 7S. Pero el 26O está a 21 días de revertir un proceso que nadie imaginó tan adverso, aún entre sus más allegados.

En este escenario de aguas tormentosas vive el intendente Guillermo Montenegro, quien aparece con un lugar asegurado en el próximo gabinete de Milei, cualquiera sea el resultado de las elecciones legislativas nacionales. Nadie “apuesta un duro” a que LLA modifique una tendencia que aparece sentenciada.

Quien decidió no arriesgar frente a la prensa es el intendente marplatense, quien negó entrevistas y preguntas a medios marplatense en un acto institucional en el cual participó. En homenaje al Papa Francisco, 2 cuadras de la calle Mitre pasarán a llamarse con su nombre. En ese ámbito Montenegro no consideró propicio arriesgarse sobre el tema del día en todo el país: La situación por la que atraviesa José Luis Espert.

Hoy sin embargo ante la incertidumbre reinante, no dejan de circular los off que inevitablemente surgen como rumores o versiones: “No resulta inverosímil el rumor que lo coloca al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, como ministro de Justicia. Además, el dirigente fue uno de los dos dirigentes libertarios que ganó en su sección (la Quinta) en las elecciones bonaerenses y dijo que iba a renunciar a la municipalidad para asumir en el Senado provincial. Como dato a destacar, Montenegro cumplió el mismo rol en el gabinete porteño de Mauricio Macri, pero esa cartera también tenía anexada Seguridad. No sería descabellada una fusión de ambas carteras en el plano nacional”.

Montenegro apostó fuerte económicamente a las campañas publicitarias surgida desde la MGP, para instalarse en programas centrales grandes medios nacionales, es conocido como el acceso a la pauta por espacios en cuyas OP hasta figura el nombre de los conductores. Esa inversión lo animó a despegarse del PRO y deslizarse sin disimulos al color violeta, desalojando el amarillo. Por ahora se trata de un acierto de su parte aunque la estabilidad no está asegurada.

Ya se suspendió en Mar del Plata un acto que iba a realizarse hoy en la Rotonda del Golf, para permitir planos cortos de transmisiones televisivas y fotos de su equipo de campaña. Especialistas en el tema no arriesgaban una asistencia mayor a las 2.000 personas. Las grandes convocatorias no han sido una referencia de éxitos y se corría el riesgo de algún incidente con algún sector que impulsa el rechazo a Milei.