Montenegro metió 2 de 2: 100 % de eficacia con Lijo y las Cripto; Sosías de Milei

Como ser un sosías de Milei y no caer en el intento. Montenegro está alineado a la derecha del presidente, aunque tiene algunos deslices cómo no referirse a la caída de la actividad pesquera y construcción naval o aplicar desde más de un año la sobretasa vial, sobre la cual reglan más de un rechazo, es lisa y llanamente un sobreprecio que también paga la MGP, sostenida por los contribuyentes marplatenses. Los gastos y los costos no aparecen en el radar del intendente, es todo como superflúo. Hay un manejo de libre albedrío que se salda con la subejecución, llámese escasez y/o ausencia de ambulancias, para ir a un tema muy en boca en la “discusión” política de la ciudad.

El ingeniero Mauricio Macri no ocultó su molestia con Montenegro por su formas de adherir a Lijo de manera abierta: “Es el mejor de todos”. “No lo podes hacer de otra forma” espetó el ingeniero nacido en Tandil. Que Montenegro se siente en la mesa de conducción del PRO es un desencanto de la política, un canto al cinismo y la hipocresía. Lo hacen como un adorno.

Llueven los rechazos a la designación por decreto. Colapsan en la ruta de la negativa, van hasta por la banquina.

En el caso de $Libra “No hay ningún delito” en la participación cripto presidencial, adelantó quien fuera como Lijo un juez de Comodro Py. Lo cubrió al “Javo” para blindarlo en su desesperado intento de arrobarse en LLA.

¿Qué mal le hace a Mar del Plata que su intendente permanezca buscando una liana para salir de un atolladero? Cabe la reflexión como interrogante. Aunque la especie (como en las viejas crónicas) inunde los medios de CABA.

No tiene reelección y digamos para ser generoso su ciclo parece cumplido. Dejará la ciudad, cuando llegue su turno, en peores condiciones que hace seis años. Es irreversible. Hay que observar cuál será el dibujo para permanecer al PRO, la UCR y la CC. Ya nadie responde a nadie en JxC. Hacen las que les pinta. Cuánto más juntan mejor. Ese es el Norte, como Kentucky en la Plaza España. Ya no hay que entrar en demasiado dilemas, cuando hay una marca en el orillo. Mientras exista el kirchnerismo harán amalgama con los votos, es una atracción fatal. Esa es la excusa.

En el orden local no se lo fuman en LLA, y los que siguen en ese espacio hoy también difuso ya fueron por lo remos.