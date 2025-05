Montenegro: “Hoy no es solo una fecha para mirar al pasado, es una oportunidad para mirar hacia adelante con responsabilidad y decisión”

.

El intendente encabezó el acto central por el aniversario de la Revolución de Mayo, celebrado en el Centro Cultural Cabildo. Además de vecinos, la ceremonia contó con la participación de la Banda de la Armada y agrupaciones folklóricas.

Mar del Plata celebró el 215 aniversario de la Revolución de Mayo con un acto central desarrollado en el Centro Cultural Cabildo, ubicado en Aragón 7849. La ceremonia contó con la presencia de vecinos, la presencia de distintas autoridades, la Banda de la Armada y agrupaciones folklóricas.

En primer lugar, el Intendente agradeció a los integrantes del Centro Cultural Cabildo “por recibirnos en su casa, porque en definitiva es la casa de muchos chicos que vienen, que comparten, que ven, que conocen la historia. No solamente la historia de nuestro país de ese momento, sino como también en estos años hemos llevado adelante distintos homenajes que participaban nuestros veteranos”.

Seguidamente, recordó a Ricardo Gurrieri, el primer marplatense caído en la Guerra de Malvinas, precisamente un 25 de mayo, y al teniente de navío Marcelo Márquez, de quien también se cumplió recientemente un nuevo aniversario de su fallecimiento.

En este marco, Montenegro manifestó: “Cada 25 de mayo recordamos que hubo un momento clave en nuestra historia donde se tomó una decisión de fondo: dejar de mirar para otro lado y empezar a hacerse cargo. No fue una casualidad ni un acto impulsivo. Fue una convicción profunda de que se necesitaban cambios reales. Que había que animarse. Y si hay algo que sigue vigente de aquel tiempo, es esa idea de animarse. A decir lo que incomoda. A poner el cuerpo. A cambiar lo que no funciona. Y a defender lo que sí. Porque la libertad no es un discurso. La libertad es un acto. Y también una responsabilidad”.

En esta línea, el Intendente remarcó que “la libertad no se escribe en un papel. Se sostiene en la calle, con decisiones concretas. Por eso, en un momento donde todavía hay quienes se esfuerzan por defender privilegios que nos frenaron durante décadas, nosotros elegimos otra cosa. Elegimos el esfuerzo genuino, el orden, la producción, el trabajo y un Estado que esté, sí, pero para hacer lo que tiene que hacer: acompañar, no obstaculizar. Y para eso también hay que estar unidos. Pero no en cualquier unidad. No esa que se arma para sostener lo insostenible. Hablamos de una unidad distinta: la que nace cuando hay un rumbo claro y se empuja para el mismo lado”.

“Cuando entendemos -siguió el jefe comunal- que, si queremos una ciudad, una provincia y un país donde las cosas funcionen, no podemos volver a las décadas de garantismo y privilegios que nos llevaron a la decadencia. Mar del Plata lo tiene claro. Esta ciudad ya no quiere relatos. Quiere resultados. Por eso trabajamos todos los días para que haya más laburo, más inversión, más seguridad. Porque sabemos que hay otra manera de hacer las cosas. Hoy, 25 de mayo, no es solo una fecha para mirar al pasado, es una oportunidad para mirar hacia adelante con responsabilidad y decisión”.

Finalmente, Montenegro concluyó: “Es un día para recordar que la Patria no se construyó con comodidad, se construyó con coraje, con esfuerzo y con el compromiso de quienes supieron poner el bien común por encima de los intereses personales. Hoy nos toca honrar ese legado. Con trabajo, con planificación, con orden. Porque la Patria no es un símbolo abstracto. La Patria se construye todos los días, entre todos, cuando entendemos que no hay futuro posible si no defendemos lo que vale la pena”, y, para finalizar, exclamó: “¡Viva la Patria!”.

En el acto estuvieron presentes la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, el Obispo de la Diócesis de Mar del Plata Monseñor Ernesto Giobando, junto a Ana Martino y Adolfo Nieto, fundadores de la réplica local del Cabildo. También formaron parte del acto el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazeretti, jefes y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, concejales, representantes del Ejecutivo Municipal, integrantes del cuerpo consular, representantes de las distintas universidades, colegios profesionales, instituciones y agrupaciones.

Además, estuvieron presentes excombatientes de la Guerra de Malvinas, en un día muy especial ya que en esta misma fecha se recuerda a Ricardo Gurrieri, el primer marplatense fallecido en ese conflicto bélico.

..