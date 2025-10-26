Montenegro fue uno de los primeros en sumarse a los festejos en CABA junto a Santilli y Ritondo

Guillermo Montenegro se sumó a los festejos en el bunker de CABA luego de emitir su voto en nuestra ciudad. El intendente destacó la valiosa incidencia del sistema de boleta única, en esta nueva elección de tal manera que hasta puede haber sido un factor determinante para que Diego Santilli haya superado a Jorge Taiana revirtiendo el 14 % de diferencia del 7 de setiembre.

El intendente de General Pueyrredon y senador provincial electo por La Libertad Avanza, Guillermo Montenegro, votó este domingo por la tarde en el Instituto Stella Maris, en Mar del Plata. A su llegada, evitó realizar definiciones sobre su futuro político y no aclaró la confusión sobre la gratuidad del boleto de colectivo durante las elecciones.

Minutos después de votar, Montenegro compartió con la prensa su deseo de pasar el resto del día en familia. “Ahora voy a casa a estar con Eugenia y con los chicos. Estuve trabajando un poco esta mañana para ver cómo estaba todo, y ahora a disfrutar un rato en familia”, expresó con tono relajado.

Sobre su futuro político, la pregunta sobre su posible rol como ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, quedó sin respuesta. El intendente se limitó a señalar que no podía hablar sobre ello debido a la veda electoral, sin confirmar ni desmentir los rumores.

Montenegro prefirió centrarse en el nuevo sistema de votación implementado en la jornada electoral. “Es un buen sistema que vino para quedarse”, destacó, elogiando su agilidad y transparencia. También alentó a la ciudadanía a participar, afirmando que la jornada electoral transcurría con normalidad en la ciudad.

La cuestión del boleto gratuito fue otro tema delicado. Aunque se le consultó directamente, Montenegro evitó responder con claridad. Recordó que había mencionado previamente, en septiembre, que no podía garantizar la gratuidad del servicio debido a la falta de presupuesto. “Habitualmente, los subsidios de los gobiernos anteriores cubrían esto, pero ahora no es así”, expresó sin dar más detalles sobre las condiciones actuales.

Finalmente, Montenegro también fue esquivo respecto a si viajaría a Buenos Aires para acompañar al presidente Milei y su equipo. “Ahora voy a casa. Después no sé bien”, concluyó.