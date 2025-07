Montenegro expuesto: Pedirán que encabece compensaciones y resarcimientos ante EDEA y CAMUZZI

En horas del mediodía se trabajaba en la acumulación de datos de vecinos y comerciantes que hayan sido damnificados por los servicios públicos alterados por la ola polar que afecto nuestra ciudad. El trabajo germinaba en el Concejo Deliberante y coincidían en el papel de vacas sagradas de EDEA y Camuzzi, que son prestadoras excluyentes en la Municipalidad de General Pueyrredon, y mantienen fluisas relaciones con las autoridades políticas de la ciudad.

Montenegro como siempre ensaya la “Gran Verónica” ante los problemas siempre y cuando no se trate de las fisuras que dice “combatir” o avanzar en compensaciones y resarcimientos de espacios públicos que han merecido sólidos rechazos judiciales del fuero Contencioso Administrativo.

La propia OCEBA ha ignorado la atención a la prensa en oportunidad de ser consultada sobre las graves irregularidades de servicio y tarifarias de EDEA. OCEBA es el Organismo de Control Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires: “Que hable la empresa” dijeron desde La Plata. Y EDEA tiene una agenda congestionada que maneja una agencia y hacia la cual derivan el suministro de la información. En relación a Camuzzi y cómo exclusivamente lo publicó mdphoy.com difundió un curisoso y confuso comunicado en el cual transfería todas las responsabilidades a la generadora, “no fluye y no hay presión” dijeron.

A la hora de pagar los platos rotos la máxima autoridad política de la ciudad conducida por el intendente Guillermo Montenegro ha dejado a los damnificados a la intemperie más rigurosa no sólo por esa ventana gélida sino por el destrato que sufren. Dicen en el Concejo Deliberante que ” están trabajando”, para que se logre ante CAMUZZI y EDEA un pago en cuotas mensuales por el consumo del mes de Julio, pero que eso queda a criterio de lo que decida la mayoría propia en el HCD que preside Marina Sánchez Herrero. Y si se dicidiera algo al respecto estaría en manos del intendente quien debería consultar a la empresa sobre la factibilidad de la solicitud.

Semejante colapso sorprendió y la siempre renuente capacidad de respuestas quedó en evidencia una vez más. “Montenegro, no va a hacer nada, de eso hay que olvidarse” deslizó una fuente responsable. “Ahora curte la onda de LLA y Milei está cerrando hospitales peidátricos oncológicos”, agregó .

No obstante, quedó planteada la iniciativa de poder pagar en cuotas las facturas por la falta de prestación de los servicios durante el mes de Julio. La mayoría propia no va a recoger el guante y en la oposición no hay nada que prospere.

Al respecto: “El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (STIGAS) en Mar del Plata, Ezequiel Serra, se refirió este jueves a la crítica situación que atraviesa la ciudad por la interrupción del suministro de gas que comenzó desde el miércoles y afecta a miles de usuarios. En declaraciones al móvil de Canal 8, el dirigente sindical apuntó directamente contra la empresa Camuzzi por la falta de inversión, mantenimiento y personal.

“Desde el mediodía de ayer empezamos a detectar una baja presión en la red, que culminó en una jornada caótica por la tarde y noche, con muchísimos usuarios sin gas. Es algo que venimos planteando desde hace tiempo: la falta de personal en Camuzzi, la falta de mantenimiento en la red, la falta de inversión. Todo eso derivó en esto”, señaló Serra.

Según explicó, la situación obligó a solicitar refuerzos desde la localidad de Necochea, ya que actualmente Mar del Plata, Batán y las localidades ubicadas sobre la ruta 2 cuentan con apenas entre 50 y 60 trabajadores operativos para cubrir toda la demanda.

“Nunca había pasado en la historia de la ciudad una situación de esta magnitud. Creo que hubo también algunas fallas en la cuestión operativa. Y la realidad es que Mar del Plata quedó como la única localidad de la República Argentina sin gas”, subrayó.

El gremialista también destacó el esfuerzo de los trabajadores que están desarrollando tareas sin interrupciones. “Estamos trabajando 24 horas para restablecer el servicio lo antes posible. Es una situación muy compleja para los trabajadores, porque además de reparar, tenemos que poner la cara ante los vecinos”.

Finalmente, Serra insistió en que lo ocurrido no se debe únicamente a la ola polar que atraviesa el país: “Esto no es solo por el frío, tiene que ver con una política de la empresa que desde la pandemia dejó de incorporar y formar personal. Esperamos que recapaciten y empiecen a hacer las inversiones necesarias para que esto no vuelva a suceder”.