Montenegro entre dudas y consultas: la gastronomía en cuenta regresiva

Era lo que casi todos quieren saber. Esa actividad ha sufrido el exceso de los 120 días de cuarentena. Caída en el número de empleos, cierre de quienes no pudieron sostenerse, el delivery que no cubrió los gastos de explotación y tampoco funcionó la modalidad take away.

No hay compensación posible si la UTGHRA, CIAGESER y empleados de vigilancia, la custodia por la inseguridad, siguen cobrando, son partes del problema. Los gastos fijos que hunden la actividad sólo al levantar las cortinas, sin coronavirus, ya son un agravante en condiciones normales, bajan la rentabilidad porque no puede trasladarse a precios.

Al retorno de la actividad gastronómica, ahí apuntaban Mariana Gérez y Germán Lagrasta, en el reportaje que le realizaron al intendente Guillermo Montenegro en Canal 10, a sólo 45´ de haber finalizado la conferencia de prensa de Carlos Bianco, jefe de gabinete de ministros del gobernador Axel Kicillof.

El intendente de alguna manera deslizó su incomodidad y molestia, recién operado de cadera, desplazándose con muletas y en recuperación, sin poder ver a su padre, a sus hijos mayores y sin poder ingresar con su esposa a los controles médicos a menos de un mes de ser nuevamente padres.

En el transcurso de la nota de 15 minutos, Montenegro utilizó 14 (catorce) veces la palabra protocolo. Lo cual fue un enfático llamado a cumplir con las normas de distanciamiento social, tapabocas y lavado de manos. Respetar el protocolo.

Ante la nueva fase y las flexibilizaciones

“Hay que seguir evaluando la situación, no sólo la fase sino la situación concreta que vive la ciudad. Con un brote que está controlando, más allá de la fase tiene que ver con entender el cuidado sanitario desde la salud, distanciamiento, cumplimiento de los protocolos de todas las actividades que se han abierto en la ciudad”.

El brote está controlado

“Controlamos un brote que se dio en tres lugares momentáneamente, que tienen algún tipo de nexo, dos entre ellos. Pero lo más importante de hoy es el cuidado con el distanciamiento social barbijo y lavado de manos”

Previsiones por el Día del Amigo

“Hay que ver todos los indicadores. Estamos en la planificación de una serie de actividades nocturnas, para evitar las reuniones familiares y encuentro con amigos que expresamente están prohibidos. Entendiendo que viene el lunes y es el Día del Amigo, prever estar situación”

Generación de contagios

“En la gran mayoría de los casos que tuvimos investigación epidemiológica, en el interrogatorio quedó claro que por juntarse con grupo de amigos y su familia no se cumplen protocolos, y se generan los contagios. Queremos ser estrictos desde el cumplimiento, desde la responsabilidad, más allá del control del Estado. Se trata de ser responsable, un grupo de amigos o con su familia no se cumple con ningún protocolo. En esta etapa hay que ser responsable y cuidadoso así planteamos la reactivación económica y el deporte individual al aire libre”

“Lo que planteó la provincia fue hace 45´ (en ese momento), hay mucha responsabilidad en todo lo que estamos evaluando, no tiene que ver con decir rápidamente si o no, hay que estudiar todas las variables que tenemos para tener absoluta tranquilidad, como en todas decisiones que estuvimos tomando hasta el momento”.

La gastronomía esa decisión pendiente

“No sólo hay que ver la foto de hoy, sino cada una de las situaciones que tiene que ver con los indicadores sanitarios. De ese análisis y consultas saldrá la definición.”

No se comprobó circulación comunitaria

“Hoy los especialistas no pueden acreditar la circulación comunitaria. En más del 97 % de los casos están comprobados los nexos epidemiológicos de los casos que tiene la ciudad”.

Las actividades esenciales tienen que ver con el 100% de los contagios

“Aumenta la tasa de positividad porque se sale a buscar la enfermedad, se testea más gente que ha tenido contacto estrecho con casos positivos, lograr el aislamiento y evitar que el brote siga creciendo. Van a dar más positivos porque se busca la enfermedad para controlarla”.

“No hay elementos objetivos, entendiendo cuáles son los distintos brotes, que han sido controlados y que tengan que ver con la circulación comunitaria. Cuando uno analiza el 100 % de los contagios, tienen que ver con las actividades esenciales, en los comercios de cercanía e indumentaria no se ha generado porque se han cumplido con los protocolos, que tienen que ver con el distanciamiento, tapaboca y lavado de manos”.

Complican las reuniones no autorizadas

“La mayor complicación es con las reuniones no autorizadas, es imposible cumplir un protocolo en una reunión familiar, con un asado y con el clima de Mar del Plata en invierno, es imposible decir que tengan las ventanas abiertas, es algo que no va a ocurrir. Tengamos la responsabilidad de cuidarnos más allá de lo que el Estado va a hacer”.

Hay que cuidar a las personas con mayor riesgo de Covid

“Mantener la circulación viral como tiene que ser, para que las actividades sigan abiertas. Con la solidaridad, y evitar sobretodo que este tipo de brote que está controlado desde lo sanitario, sea controlado también por nosotros y evitar el asado, la juntada, el Día del Amigo”

“Sé que ya van 120 días, pero tiene que ver con el cuidado de cada uno de nosotros, fundamentalmente con las personas mayores que están en situación de mayor riesgo con el Covid-19. Evitar no desde el castigo, sino que es el momento de no juntarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, de evitar lo que en definitiva genera un descontrol porque no hay protocolos”.

Son los casos que se esperaban

“Es lo que se esperaba, porque lo que hacemos es ir a buscarlos, con los contactos estrechos de las personas que nos dan positivos y que tengan relación con nexos iniciales, es probable que sigan apareciendo casos, lo importante es que no nos sorprendan. Por ejemplo no saber cuál es su nexo o por qué ocurrió. También ver la cantidad de camas, monitoreo en respiradores, unidades de terapia intensiva utilizadas. Lo más importantes es tener en cuenta que un brote se controla buscando la enfermedad”.

Estamos entre 25 y 35 casos diarios

“Cuando se la busca, aumenta la tasa de positividad, hoy tenemos un promedio diario de entre 25 y 35 casos. Antes no tenía casos positivos para buscar, se buscaba sobre contactos de datos objetivos, de las personas que tenían neumonía, muchos casos asintomáticos que tienen que ver con casos positivos, que arrojó la investigación epidemiológica y a partir de ahí buscar los contactos estrechos”.

Hay entre 350 y 400 testeos diarios

“Lo que no tenia no era la cantidad de hisopados, sino lo que no tenía era el caso de un contacto estrecho para ir a buscar. Se realizan entre 350 y 400 testeos por día, esa la cantidad”.

Día del Amigo

“Para el Día del Amigo entendemos que es importante evaluar la situación, con la no juntada y el asado, que salgan patrullas a recorrer la ciudad a pedirles a los vecinos que se cuiden, no desde el lugar de la sanción, sino guardarnos el afecto para otra oportunidad”.

Los marplatenses y la cuarentena

“Objetivamente se hizo muy largo, no tiene que ver con relajarse, el cansancio y la angustia que se genera. Influye en el comportamiento de cada uno de nosotros, nadie está exento. La única vacuna es cuidarnos, es mantenernos alejados, no entrar en contacto”.