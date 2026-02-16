Montenegro en el listado de la libretita negra de Karina

La especie se da de bruces con una afirmación en off sobre «La aprobación de la Casa Rosada». El daño que ha producido el intendente en uso de licencia está en vías de repararse con la aprobación del presupuesto 2026. No hay condiciones de garante en ese sentido en un devaluado interbloque oficialista, abundan la desconfianza y las especulaciones

«Menos opciones le otorgan a Guillermo Montenegro, a quien el karinismo anotó en la libretita negra porque lo acusa de haberse acercado demasiado a las Fuerzas del Cielo, la agrupación de jóvenes caputistas, en la reciente visita que hizo Milei a Mar del Plata. En esa oportunidad hubo un acto estelar en el que fue insultado el delegado bonaerense de Karina, Sebastián Pareja», sostiene Martín Rodriguez Yebra en la Nación donde publica un artículo que titula «Arde la interna libertaria en medio de los festejos por la ley laboral».

Y agrega además. «A la secretaria general de la Presidencia le fastidian los jugadores solitarios. Dejó saber que no autoriza candidaturas anticipadas. Desde su cercanía sugieren que no le cayó bien la actitud de Patricia Bullrich después de la media sanción de la reforma laboral. La senadora y exministra publicó un spot celebratorio con música de Madonna y cámaras que la seguían a la distancia en las horas previas y durante al debate. Parecía atribuirse de manera excluyente el éxito libertario. “Hizo una de más”, sintetizó un legislador que habla casi a diario con Karina».

Montenegro pelea a brazo partido por acceder al cargo que Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia.

En este contexto hay que recordar que un vocero de la MGP, afirmó que tienen la aprobación de la Casa Rosada para adosar el el valor de la tasa de alumbrado público a la boleta de EDEA. En este aspecto el HCD se apresta a dar un salto al vacío, desafiando la creación de nuevos cargos que afecten los pilares del plan económico para compensar los excesos que ha dejado en su huida el propio Montenegro tras 6 años de gobierno.

En ese sentido son necesarios los votos de LLA a través de sus con concejales. Ese respaldo necesita los votos además de la UCR y la CC, para que entre en vigor el presupuesto 2026, que se impulsará al sólo efecto de pagar los gastos que ya emanaron en el ejercicio 2025. La generosa actualización que se plantea en el tratamiento sin debate y por escrito por la mayoría automática propia que profundizará el serio estancamiento que se observa en todos los órdenes de la ciudad.