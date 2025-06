Montenegro dice sentirse como en la escuela primaria pero lo involucran en forma directa en la crisis de la pesca

Montenegro participó del reconocimiento que recibió Fernando Bravo en la celebración del Día del Periodista organizado por el Hotel Galana.

En la oportunidad improvisó un discurso acorde a la ocasión ante la presencia de 200 periodistas locales y nacionales. Fue otro de sus continuos gestos que reflejan cuál es el orden de prioridades de su gobierno.

Por eso ayer no llamó la atención que haya sido involucrado en un conflicto del cual también consideran que se ha evaporado, sin tener en cuenta la importancia de la ciudad en el Consejo Federal Pesquero.

“Se viene la prospección del langostino, los buques fresqueros que no van al langostino van a provocar que se sature la plaza de merluza acá en Mar del Plata y que los barcos gran porte no salgan a trabajar. Hay una total falta de interés del intendente que dice que él no tiene injerencia en el Consejo Federal Pesquero por una medida que estamos pidiendo todos los sectores. Él dice que no tiene injerencia, lo cierto es que hoy ya conforma la fila de la Libertad Avanza y en el Consejo de la Libertad Avanza tiene 5 votos, tiene casi mayoría plena”., advirtieron sobre una de las mayores debacles que sufren las actividades portuarias en Mar del Plata.

La rosca política y el manifiesto desinterés por temas económicos y sociales, van de la mano y forman parte de la agenda del intendente. El pronunciamiento crítico de las principales variables económicas de la ciudad, no parecen atinentes a la conducción política la MGP. Privilegia sus calculados movimientos políticos, aún a pesar del dramático llamamiento que diversos sectores envían en ese sentido.

No obstante, el intendente formuló una analogía entre duración de la escuela primaria y el tiempo que lleva en el gobierno municipal. Fue el eje del improvisado discurso del intendente Guillermo Montenegro, en el reconocimiento celebrado por el Día del Periodista.

En intensidad y calidad de gestión en 6 años no estaría en condiciones de pasar a la secundaria, aunque se anotó para dar cátedra en la Facultad de Derecho en la UNMDP, lo cual nunca cumplió.

Ya con las valijas preparadas para mudarse a la LLA, Montenegro dejará la MGP a valores constantes en peores condiciones que cuando la recibió en 2019.

Los seis años cumplidos, donde medió una reelección en 2023, según su entender son el equivalente al ciclo primario, y ahora el próximo paso en el egreso actual, aspira a ser el gobernador de la provincia para suceder a Axel Kicillof con quien confronta diariamente.

El cartel de jefe comunal del Partido de General Pueyrredon, es un antecedente que debe portar y casi imprescindible para ser digitado en 2027, aunque maneja alternativas funciones dentro del poder judicial de la Nación bajo las órdenes del “Triángulo de Hierro”.

Pero Carrancio, con quien nunca se llevará bien, es una piedra difícil de mover que está en el camino y anota todo. Tiene mucho para decir más allá de la nada casual foto en el Golf Club de Playa Grande. Más vale ser previsor, porque ayer puede ser tarde, el tema de las fotomultas no ha perdido vigencia especialmente su trama judicial.