Montenegro deja desbaratada a Mar del Plata: Compleja transición desde el arranque

Aún en funciones aunque no parezca, el intendente Guillermo Montenegro sigue ejerciendo su rol como tal. Las decisiones políticas obedecen a sus alianzas políticas que se han ratificado electoralmente el 7-S y 26 – 10 para que nada cambie, hasta las medidas de la macroeconomía que sufren las actividades de la producción local visiblemente afectadas. En lo que atañe propiamente a la MGP se observa en el deterioro cuya tendencia declina en calidad e intensidad. La caída de una columna de semáforo (ver foto) sobre la vía pública – Libertad e Independencia – es un nuevo coqueteo con eventuales víctimas personales y no sólo materiales.
Todo ocurre en las puertas del singular proceso de traspaso de mandato, causado por la evasión del PRO de Montenegro decidido a lucir el violeta del acercamiento a LLA. Ya se ha verificado que la alineación es incondicional y su participación en los festejos de todas las fotos. La MGP no parece ya ser una preocupación ¿si alguna vez lo fue? del intendente que aprovecha el cúmulo de licencias acumuladas. Paralelamente surgen decisiones que llevan años de atraso y demuestran el perfil más desigual para quienes mantienen su TSU y otros derechos municipales al día a pesar de la caída de la cobrabilidad.
Hay un estrangulamiento que asfixiará sin dudas al próximo turno de Agustín Neme el sucesor orgánico de Montenegro. Nunca más oportuno el tic tic, tic tac. Con cero chance de recuperación inmediata. Quedará desmembrada una mayoría propia automática que el intendente construyó y Neme integra pero que dentro de 38 días dejará de funcionar. Otra historia donde ya se comienza a librar la candidatura 2027. Y no se trata de una sensación, sino de posiciones asumidas y en la política la solidaridad no es una cualidad que se estimula precisamente.
El EMVIAL gestiona la sobretasa a la carga de combustible desde febrero de 2024 y recientemente ha sufrido una serie de observaciones en relación al depósito de retenciones y otras obligaciones similares que han incurrido en atrasos, como así también está alterado la normal provisión de insumos, el normal aporte a mutuales y obras sociales que causan un deterioro en la atención de los beneficiarios. Rige un alerta entre los mismos que ha requerido la intervención del STM.
Las columnas de semáforos y alumbrado continúan derrumbándose sobre la vía pública, como ocurrió el último martes, en este caso en Independencia y Libertad. A pesar de los reiterados hechos de esta naturaleza no se han producido daños personales sino sólo materiales. El EMVIAL es el ente descentralizado que tiene a su cargo el mantenimiento preventivo y correctivo. No obstante no dejan de sucederse los episodios que ponen en riesgos a transeúntes, ciclistas, motociclistas y automovilistas.
Asimismo en el barrio Las Américas se ha debido cancelar los servicios del transporte público de pasajeros, debido a que en un sector del mismo las calles se volvieron intransitables, causando serios inconvenientes en los vecinos que no permiten el desplazamiento por las calles de las zonas.
La línea 571 dejó de circular por el barrio Las Américas. La empresa 25 de Mayo informó a los usuarios que cortó el servicio “hasta nuevo aviso” debido a las roturas de las calles. El recorrido fue modificado y ahora pasa por la calle 214 hasta Juan B. Justo, luego por la avenida Carlos Gardel, evitando el ingreso al barrio.
“Las calles están rotas de punta a punta, ya se sabe eso”, advirtieron desde la cabecera de la línea, confirmando que la decisión responde a un deterioro que venía siendo evidente y que finalmente obligó a la empresa a tomar la medida drástica. La resolución, que afecta directamente al transporte de los vecinos del barrio, es una muestra más del deterioro del sistema de transporte público en Mar del Plata y del abandono de la infraestructura vial en barrios periféricos.
El problema se agrava cuando llueve. “Aparte de los pozos, el tema es que se llenan de agua”, describe. Las dos calles que menciona fueron arregladas por última vez en 2002. “Fue la única vez que se hizo un buen trabajo. Después nunca más, siempre tapando pozos y se van comiendo los costados, se va rompiendo el asfalto, se deteriora, está todo destrozado porque no tiene cordón cuneta en la calle”.
Córdoba cuenta que se reunió con funcionarios del Ente Municipal de Vialidad para reclamar soluciones. “Le pedí que hagan el asfalto nuevo, que es el asfalto común porque ahí no tienen cordón cuneta. Entonces lo que me informan es que por el momento no había para hacer fresado” entonces la secretaria responde: “Bueno, tapame los pozos. Porque si no podés arreglar la calle, por lo menos tapame los pozos”.
Sin embargo, la dificultad es que al tapar los pozos, el material fresco es levantado casi inmediatamente por la densidad de trafico que tienen las calles.
“Es lo mismo que la nada” y agrega “Al no tener cordón cuneta, eso se va rompiendo, se va despegando todo. Entonces vienen por los costados, hacen algún arreglo, tapan los pozos, pero la calle está detonada”.
Córdoba confirmó que la empresa de transporte 25 de Mayo le comunicó que “hasta que no arreglen esas calles no van a entrar al barrio”. El nuevo recorrido pasa por Juan B. Justo hasta la 214, luego por la avenida Carlos Gardel hacia el barrio El Casal, evitando completamente Las Américas.
El impacto es especialmente fuerte para quienes dependen del transporte público: “Para los chicos que van al colegio, porque hay muchos que van a la mañana y los padres los llevan al colegio, que no son los colegios que hay en el barrio, van a otros lados. Es indispensable que pase un colectivo que entre al barrio”.