Montenegro deja desbaratada a Mar del Plata: Compleja transición desde el arranque

Aún en funciones aunque no parezca, el intendente Guillermo Montenegro sigue ejerciendo su rol como tal. Las decisiones políticas obedecen a sus alianzas políticas que se han ratificado electoralmente el 7-S y 26 – 10 para que nada cambie, hasta las medidas de la macroeconomía que sufren las actividades de la producción local visiblemente afectadas. En lo que atañe propiamente a la MGP se observa en el deterioro cuya tendencia declina en calidad e intensidad. La caída de una columna de semáforo (ver foto) sobre la vía pública – Libertad e Independencia – es un nuevo coqueteo con eventuales víctimas personales y no sólo materiales.

Todo ocurre en las puertas del singular proceso de traspaso de mandato, causado por la evasión del PRO de Montenegro decidido a lucir el violeta del acercamiento a LLA. Ya se ha verificado que la alineación es incondicional y su participación en los festejos de todas las fotos. La MGP no parece ya ser una preocupación ¿si alguna vez lo fue? del intendente que aprovecha el cúmulo de licencias acumuladas. Paralelamente surgen decisiones que llevan años de atraso y demuestran el perfil más desigual para quienes mantienen su TSU y otros derechos municipales al día a pesar de la caída de la cobrabilidad.

Hay un estrangulamiento que asfixiará sin dudas al próximo turno de Agustín Neme el sucesor orgánico de Montenegro. Nunca más oportuno el tic tic, tic tac. Con cero chance de recuperación inmediata. Quedará desmembrada una mayoría propia automática que el intendente construyó y Neme integra pero que dentro de 38 días dejará de funcionar. Otra historia donde ya se comienza a librar la candidatura 2027. Y no se trata de una sensación, sino de posiciones asumidas y en la política la solidaridad no es una cualidad que se estimula precisamente.

El EMVIAL gestiona la sobretasa a la carga de combustible desde febrero de 2024 y recientemente ha sufrido una serie de observaciones en relación al depósito de retenciones y otras obligaciones similares que han incurrido en atrasos, como así también está alterado la normal provisión de insumos, el normal aporte a mutuales y obras sociales que causan un deterioro en la atención de los beneficiarios. Rige un alerta entre los mismos que ha requerido la intervención del STM.

Las columnas de semáforos y alumbrado continúan derrumbándose sobre la vía pública, como ocurrió el último martes, en este caso en Independencia y Libertad. A pesar de los reiterados hechos de esta naturaleza no se han producido daños personales sino sólo materiales. El EMVIAL es el ente descentralizado que tiene a su cargo el mantenimiento preventivo y correctivo. No obstante no dejan de sucederse los episodios que ponen en riesgos a transeúntes, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

Asimismo en el barrio Las Américas se ha debido cancelar los servicios del transporte público de pasajeros, debido a que en un sector del mismo las calles se volvieron intransitables, causando serios inconvenientes en los vecinos que no permiten el desplazamiento por las calles de las zonas.