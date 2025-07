Montenegro decididamente violeta y defiende su territorio ¿Salen en la foto la UCR y la CC?

Será complicado y habrá que esperar señales e interpretar lecturas. LLA no va a regalar nada va por todo. Hay dudas sobre el cierre con Alejandro Carrancio, los espacios de LLA puede ser ahora o nunca. Montenefgro llega debilitado por su gestión casi insignificante. En la CC “los lilitos” están repegados y ya cobraron, la señora de Exaltación De La Cruz no prestará auxilio. “La verdad no sabemos qué hace Montenegro” dijo una legisladora a mdphoy.com , desentendiéndose de cualquier cobertura y hace muy muy poco tiempo mensajeó “hace rato no sabemos nada de ellos”. También poco locuaz pero muy expeditiva, una fuente que habita aledaño al despacho principal advirtió “Ya son más nuestros que de ellos”. A buen entendedor pocas palabras. Fin.

En el Departamento Ejecutivo habrá sacudidas. La avidez y las promesas sobrevuelan un gabinete absolutamente desgastado. Mucha gente del número 11 en el equipo de políticos que reciben el más alto rechazo y no es precisamente por su alto nivel de desconocimiento. El talento para la rosca y el daño no pagan toda la vida. Se ha extinguido una época y lo sufrirá el intendente. Las ínfulas de Montenegro parecen haberse llamado a sosiego, la MGP es una brasa ardiendo y hasta circula un fixture de pago de magros aumentos hasta noviembre y horas extras.

Cuatro intendentes de PRO, una del Conurbano y tres del interior, no terminan de aceptar el pacto de La Libertad Avanza con PRO para ir a las elecciones de septiembre de este año y podrían romper con la línea del partido, en medio de una fuerte tensión con Javier Milei.

Se trata de Soledad Martínez (Vicente López); Pablo Petrecca (Junín), María José Gentile (9 de Julio), todos ellos alineados con Jorge Macri y Javier Martínez (Pergamino), alineado con Daniel Angelici pero de buena relación con el jefe de Gobierno porteño también.

La novedad se produce horas antes del cierre de alianzas para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia, para la cual libertarios y amarillos presentarán un armado común que se llamará Alianza La Libertad Avanza.

De confirmarse la ruptura de los cuatro, sus destinos podrían divergir en lo inmediato: tal como informó DIB el sábado, el alcalde de 9 de Julio está a punto de cerrar un trato electoral con los hermanos Passaglia (el intendente de San Nicolás, Santiago y su hermano Manuel), que presentarán una lista en la segunda sección electoral tras romper con PRO semanas atrás. Petrecca, en tanto, había mantenido conversaciones con el radicalismo de cara a un lugar en la lista de la cuarta sección electoral, con el armado del que también participarían el monzoísmo, GEN y la Coalición Cívica. Martínez y Gentile estarían más cercanos a jugar en las elecciones con opciones solo locales.

Aunque el tiempo parece agotarse y no parecen quedar muchas chances de incluir a los cuatro alcaldes, el principal negociador de PRO, Cristian Ritondo afirmó en un chat con la dirigencia partidaria que las conversaciones están aún abiertas.

Sin embargo, el propio Javier Milei habría bajado la orden a Javier Pareja, el operador bonaerense de LLA, de acelerar el cierre de las negociaciones con los dirigentes que hasta ahora confirmaron que aceptan el entendimiento general, en medio de un clima de tensión con Macri. Y Pareja a su vez se lo habría transmitido a Ritondo.

Los que sí serán parte del acuerdo con los libertarios son los otros nueve intendentes del PRO: Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Ramón Lanús (San Isidro), Marcelo Matzkin (Zárate), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), Sebastián Abella (Campana), Diego Reyes (Puán), Juan Ibarguren (Pinamar), Jorge Etcheverry (Lobos) y Fernando Bouvier (Arrecifes)

El comicio local bonaerense será el 7 de septiembre. Allí se renovarán diputados y senadores provinciales de 8 secciones electorales, más concejales en los 135 municipios. (DIB)