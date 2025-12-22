Montenegro con destino cruel en sus andanzas entre el PRO y LLA

«Qué destino cruel el de Guillermo Montenegro, quien luego de ponerse el traje violeta en La Matanza cuando se lanzó la campaña para el 8S, actualmente es un senador del PRO, ignorado en el ecosistema libertario, al que pretendía ingresar vía Santiago Caputo en el Ministerio de Justicia, además podrá influir poco y nada en su propia sucesión en General Pueyrredón por no haber preparado a un número dos: el único es Alejandro Rabinovich, un desconocido para los marplatenses.

El intendente interino proviene del sector del PRO referenciado en el titular del partido en Mar del Plata, Emiliano Giri, y siempre destacó como su referente político a Mauricio Macri. El expresidente tiene una pésima relación con el ex juez federal». (Beto Váldez)

Las peripecias de Guillermo Montenegro dejan sus huellas. No ha reacomodado sus piezas y dañan su mellada credibilidad. Jugó a fondo con el team violeta y se abrazó a una causa impropia. Serruchar al intendente interino que llevó como pimer concejal, se ha convertido en su deporte predilecto.

Agustín Neme no ha sido favorito en temas clave de la ciudad después del 10 de diciembre. Y algunas señales se deben a que no ha conseguido insertarse en un casillero próspero en las filas de LLA.

Cómo que no le cumplieron o se siente desplazado. Si esa interna se desata en el HCD habrán de correr litros de tinta.

Va a ser un día a día que ya está afectando a los habitantes de Mar del Plata. Es fratricida la pelea con Axel en la Provincia de Buenos Aires y ahora aparecen contradicciones entre dos de los intendentes de General Pueyrredón.

Y también Maxi Abad debe consolidar su endeble estructura política local, reacomodando fichas entre sus escasos jugadores de bloque de concejales donde la cohesión no aparece entre las virtudes.