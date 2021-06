Montenegro atemorizado ante Kicillof en su encrucijada por el retorno a las aulas

“No se entiende por qué usted dice que no hay una cuestión política de fondo. ¿Estamos en el segundo año de pandemia y usted no entiende lo que está pasando?, resulta alarmante. ¿Charlan, están conectados?”, reflexionó e interrogó el periodista Gustavo Tubio a un balbuceante intendente Guillermo Montenegro, quien salió desde Mar del Plata por la señal TN.

Hacían ya unos siete minutos que Tubio estaba escuchando las reiteraciones de Montenegro, quien se siente evidentemente atemorizado por Axel Kicillof. Para el intendente marplatense hay una discriminación hacia Mar del Plata pero descarta las motivaciones políticas. El país está sosteniendo que ha fracasado la estrategia de Kicillof y los gremios docentes afines. Montenegro no lo admite.

Una catarata de explicaciones redundantes de las cuales Tubio se percató y directamente se lo hizo notar: “resulta alarmante”, respondió el conductor en vivo en el móvil de Analía Elefante desde nuestra ciudad.

El intendente arguye que otros distritos tienen más casos de contagios, que se remontan a un censo de hace 20 años, que se aplican criterios del AMBA cuando Mar del Plata no es el AMBA, que se trabaja en conjunto con Nación y Provincia, que está en juego el interés de los marplatenses, que no es un tema de Montenegro, que haría lo mismo con un gobierno de Juntos Por el Cambio, que la presencialidad no afectó a Mar del Plata, que se modifican los criterios según como les guste, que el color político no tiene incidencia y que no hay ninguna posibilidad de no acatar lo que dice el gobernador, que se discrimina a Mar del Plata y va a insistir con el diálogo para revertir la decisión que tomó Kicillof (hoy en el ojo de la tormenta en todo el país) por haber admitido las clases presenciales.

Muy posiblemente, Montenegro ¿por especulaciones políticas? espere un operativo clamor como puede producirse esta tarde, cuando está prevista una marcha de padres autoconvocados que reclaman el retorno de las clases presenciales en nuestra ciudad.

¿Montenegro hizo un gol y tiene miedo de festejarlo?

La reproducción del audio es la siguiente:

-Otros distritos de la Provincia de Buenos Aires en los cuales están habilitadas las clases no tienen los números que hoy tiene nuestra ciudad.

-No sabemos cómo se toma el criterio con el AMBA. Esto no es una cuestión política, han disminuido los casos en un 26 % en esta última semana en General Pueyrredon.

-Nunca llegamos al 70 % de utilización de UTI (terapia intensiva), la presencialidad no ha sido un problema en la ciudad de Mar del Plata. De 0 a 10 años, los contagios eran 9 de cada 1.000 antes de que empiecen las clases, después fue 10 de cada 1.000, por lo cual no hubo una variación significativa.

-Sólo el 3 % se han incrementado los boletos de colectivos cuando se iniciaron las clases en la ciudad, no ha generado para nada un problema la presencialidad sobre todo en nivel inicial y primario.

-No entendemos cuál es el criterio que se utiliza, cuando hablan de 610.000 personas que son del censo de hace más de 20 años, si es 656.000, si es 850.000…?

-Lo que tengo en claro es que los datos objetivos que genera esta decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, discriminan para que Mar del Plata no tenga clases la semana que viene.

-No me gusta comparar porque no quiero que ellos no puedan volver a tener clases, todo lo contrario, por los alumnos, los maestros, los padres, desde lo emocional y lo pedagógico.

-Lo que está claro es que hay distritos que tienen más del 80 % de ocupación de camas. Probablemente uno esté tratando de interpretar por qué el AMBA se toma como una sola región. Pero lo que no se explica es por qué el interior no se toma como una sola región o la zona sanitaria como una sola región, la verdad es que no hay un criterio claro por el cual Mar del Plata no empieza las clases esta semana.

-Para mí no es una discusión política, sino la discusión de un problema que tengo acá en Mar del Plata, hay una decisión que perjudica y discrimina a la ciudad y a los marplatenses. Ese es el motivo por lo cual voy a generar el diálogo todo el fin de semana. Voy a presentar formalmente por escrito los datos de los que estábamos hablando.

-Esta es la situación que tiene nuestra ciudad, y por la cual entendemos que tiene que haber presencialidad en Mar del Plata y Batán. Están dadas las condiciones para mantener el diálogo pero tengo en claro que hubo una discriminación de la Provincia a Mar del Plata en la decisión que se tomó.

¿El color político tiene incidencia?

-No, yo no hago un análisis de estas características, lo que sí está claro es que están perjudicando a los marplatenses. Y lo dije siempre, que mi tarea no es por un ataque a Montenegro, sí por un ataque a nuestra ciudad que hizo un esfuerzo muy importante en estos 16 meses. Yo me siento orgulloso y creo que es el momento de discutir lo que haya que discutir. Explicar claramente a los marplatenses por qué se toman este tipo de decisiones.

-Lo que está claro es que durante el año y medio de la pandemia, hemos trabajado en conjunto, se hizo el hospital modular y el centro de testeos con Nación y Provincia en distintas articulaciones.

-En este caso en particular voy a seguir dialogando si siento que hay un perjuicio para Mar del Plata y lo voy a discutir desde ese lugar.

-Lo haría de la misma manera, si el gobernador fuera de Juntos Por el Cambio, no tiene absolutamente nada que ver, no es una medida que corresponde que se tome en Mar del Plata.

-¿Va a respetar el semáforo 2? Ya que hay algunos desorientados y hay que revertir el asunto cuanto antes, repasar los números y re configurar lo que sea necesario.

-Está claro que en la presencialidad en las escuelas, no hay ninguna posibilidad que el intendente tome una decisión distinta a la que toma el gobernador. Es una decisión que toma el gobierno provincial, en la cual las escuelas no se abren en la ciudad de Mar del Plata.

-Tengo 85 establecimiento municipales y observo que en las 1.350 burbujas en 2 meses de presencialidad hubo menos de 50 burbujas aisladas, es un número muy bajo.

-Yo discuto el criterio, cuando se cambió la Y por la 0, el 80 % y 500 casos, y antes era O.

-Cuando los objetivos se van cambiando, dejan de ser criterios objetivos y pasan a ser criterios subjetivos, cambio de acuerdo a lo que a mí guste.