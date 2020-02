Montenegro acordó la firma del convenio para reparar las escuelas provinciales

El intendente Guillermo Montenegro confirmó que luego de una reunión en La Plata con la Directora de Cultura y Educación, Agustina Vila, «acordamos la firma del convenio, que se rubricará en las próximas horas, para comenzar con la reparación de las escuelas provinciales de nuestra ciudad». Además, recordó que desde mediados de diciembre «lo estamos haciendo en las escuelas municipales».

Montenegro precisó que se acordó luego de una reunión que se desarrolló durante varias horas este viernes en la ciudad de La Plata con la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, de la que participaron también los equipos técnicos del gobierno provincial y municipal.

En referencia a las últimas declaraciones del gobernador Axel Kicillof sostuvo que «tal vez la ministra no llegó a comentarle el resultado de esa reunión» y por otro lado, aseguró que «acá no se trata de ganar o perder una elección, se trata de buscar las soluciones a los problemas, en mi caso, de los marplatenses».

El jefe comunal aclaró que «no pusimos ninguna traba a la firma del convenio, simplemente estamos defendiendo a nuestro sistema educativo municipal, que tiene características particulares y por eso era necesario que quedara claro al momento de firmar un acuerdo marco general para todos los municipios de la Provincia».

En tanto, manifestó que «si al País y a la Provincia les va bien, le va a ir bien a Mar del Plata. Ese es el camino que queremos transitar, pero no me pueden pedir que no defienda los intereses de los marplatenses, porque para eso me eligieron».

Por último, Montenegro recordó que a mediados de diciembre se conformó la Unidad de Gestión compuesta por distintas áreas municipales y OSSE, que realizan desde ese momento tareas de corte de pasto, limpieza y desmalezamiento, poda de ejemplares, control de plagas y reparaciones edilicias para mejorar las condiciones en los establecimientos educativos municipales.