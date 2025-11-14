Monte Hermoso prohibió los gazebos en la playa y estalló la polémica

En contra de los gazebos

Diego Ramil, presidente Concejo Deliberante de Monte Hermoso, explicó a medios locales la ordenanza que regula la instalación de las estructuras en el balneario.

La normativa va desde “calle Salta hasta calle La Garza, es casi de espigón a espigón, y el resto de los lugares de la playa el gazebo se va a poder seguir usando, es una medida que tiene que ver estrictamente con la seguridad en la playa. Hemos tenido muchas inquietudes de los guardavidas que nos dicen que les dificulta el trabajo y la visibilidad del mar. Además, los gazebos son muy grandes, y si están mal colocados, provocan accidentes”.

A favor de los gazebos

Silvia Manzo, concejal de la Libertad Avanza, integra un bloque que se opuso a la propuesta de ordenanza. “Si los gazebos son una barrera visual del paisaje, entonces ¿qué tenemos que decir de las construcciones? Hay edificios de 14 pisos autorizados sobre la costanera cuando la ordenanza de planeamiento urbano habla de 7 pisos», expresó a El Orden.

Refiriéndose a la ordenanza votada por el justicialismo, Manzo expresó: «No entendemos este modus operandum donde pareciera que queremos espantar a la gente en vez de atraerla, y en estos casos el turista llega y se encuentra con barreras» amplió.

La edil recordó que la primera prohibición fue -hace varios años- quitar los baños públicos de la playa. «Adujeron que estaban siempre sucios, pero eso se soluciona con educación y personal para mantenerlos«.

«Desde La Libertad Avanza creemos que si somos una ciudad turística tenemos que trabajar para dar más y mejor servicio al turista. Y espero que no se enojen con Monte Hermoso, porque es mucho más que las prohibiciones» finalizó.