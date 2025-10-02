Modo Rock cerrará el año junto a Pablo Vasco & Familia y Leila Harlac

El próximo 29 de noviembre de 2025 a las 21:00 la banda marplatense Modo Rock se presentará en Vorterix Club (Diagonal Pueyrredon 3338) para despedir el año junto a Pablo Vasco & Familia y Leila Harlac con su banda.

Modo Rock se formó en diciembre de 2021 y debutó en abril de 2022 en Hawaii Pool, con un repertorio de covers de rock, hard rock y heavy metal. Inicialmente, el grupo se reunió para tocar en eventos y fiestas privadas, pero su repercusión los llevó a presentarse de manera continua en los escenarios de Mar del Plata, en formato de recital y atrayendo a gran cantidad de público.

La banda renueva constantemente su lista de temas, que ya supera las 40 canciones inspiradas en los grupos que marcaron su adolescencia, como Led Zeppelin, The Cult, AC/DC, Rush, Audioslave, Chris Cornell, Aerosmith y Van Halen. Sus integrantes, con experiencia en diversas formaciones previas, se conectaron hasta consolidarse como Modo Rock.

Tras 12 años recorriendo escenarios de la ciudad y el país, el comediante marplatense Pablo Vasco decidió innovar y preparó un show de stand-up con un formato inusual, que estrenó a principios de año con gran éxito. En esta propuesta, el humorista incorpora un componente musical que eleva el tradicional espectáculo de comedia. Actúa acompañado por tres músicos: Lorenzo Vasco (13 años) y Gerónimo Vasco (16), junto a su sobrino Federico Merodio (19).

Todo se mantiene en el ámbito familiar. “La idea es aprovechar al máximo la posibilidad que te da una banda en vivo”, señaló el comediante: “Hay veces que me toca trabajar en lugares grandes, con buen sonido y luces, entonces me empezó a parecer un poco mezquino presentar un típico show de stand up con un micrófono, un taburete y nada más. Por eso, cada tanto, me doy el lujo de hacer música en vivo y estrenar algunas cancioncitas que fueron saliendo en este tiempo mientras jugaba con mis hijos y mi sobrino, que forman parte de Quieren Rock, una banda que está en pleno crecimiento. Es todo ganancia”.

Apoyado en la solidez de este power trío, Vasco se aleja del stand-up convencional, asume el rol de frontman en una banda, toca el bajo en algunos temas y regresa a reflexionar sobre aspectos de la vida cotidiana: la familia, el uso excesivo de los celulares, el paso del tiempo y el temor irrefrenable a volverse facho sin darse cuenta, entre otros tópicos.

Desde Buenos Aires hasta el mítico Whisky A Go Go de Los Ángeles, Leila Harlac irrumpe con potencia en la escena del rock internacional. Este proyecto, liderado por la multifacética Leila Harfuch Lacase -bajista, cantante, guitarrista, pianista, compositora y actriz-, fusiona influencias del punk rock, el rock y el metal.

Nacido en 2021, no ha cesado de expandirse. Leila lleva la música en la sangre desde temprana edad. En 2016, con solo 10 años, protagonizó un momento inolvidable al tocar “Get back” junto a Paul McCartney en el Estadio Único de La Plata. Hoy, con 18 años, lidera su proyecto en formato trío, como voz principal y bajista, acompañada por un guitarrista y un baterista.