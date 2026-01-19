Mirtha Legrand asistió por primera vez a un teatro independiente para ver “Vanya”

Mirtha Legrand asistió por primera vez a un teatro independiente de Mar del Plata para presenciar “Vanya”, el unipersonal protagonizado por Paulo Brunetti y dirigido por Oscar Barney Finn, que se presenta todos los sábados y domingos en el Espacio Teatral Cuatro Elementos (Alberti 2746) hasta el 1 de marzo.

Acompañada por el empresario Martín Cabrales, la empresaria Claudia Álvarez Argüelles y su asesor personal Héctor Vidal Rivas, la conductora siguió la función desde la primera fila y fue testigo de esta versión radical y contemporánea de “Tío Vania” de Antón Chéjov, en la adaptación escrita por Simon Stephens, presentada con gran éxito en Londres, Nueva York y Berlín por Andrew Scott.

Tras la función, el director Oscar Barney Finn se mostró “totalmente orgulloso de tener en la platea a Mirtha” y destacó su presencia por primera vez en una sala independiente. “Con su personalidad inquieta, curiosa, que siempre busca experimentar. Me llena de orgullo y placer”, expresó.

Visiblemente emocionado, Paulo Brunetti agradeció el mecenazgo de Martín Cabrales y su apuesta al teatro independiente, y remarcó: “Es un gran privilegio para mí que Mirtha esté aquí. Toda la vida la he admirado y lo seguiré haciendo y gracias, como dijo Barney, por contagiarnos esa inquietud que tiene y ojalá muchos copien”.

Durante el encuentro posterior, Legrand lo invitó a sentarse a su lado, lo que derivó, entre risas, en la propuesta del actor de hacer “Cartas de amor”. “Un trabajo extraordinario y maravilloso. Hay que estudiar esto”, exclamó la conductora, quien además elogió la dirección de Barney Finn, a quien definió como “amigo de Daniel, mi marido”.

“¿Nunca te olvidaste el texto? ¡Qué barbaridad, ocho personajes solito; extraordinario, maravilloso, un placer haber venido”, agregó Legrand, y cerró augurando que “este trabajo merece ser premiado”, en referencia a los premios Estrella de Mar.

Bajo la dirección de Oscar Barney Finn, ganador del Premio ACE de Oro 2023, “Vanya” propone un viaje intenso y poético por los personajes de Antón Chéjov, encarnados por un solo actor. Una obra clásica reinventada en clave contemporánea que combina intimidad, emoción y una mirada actual sobre la condición humana.