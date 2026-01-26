Miriam Martino presenta “Melodías del reencuentro” en la Sala Payró

El espectáculo “Melodías del reencuentro”, protagonizado por Miriam Martino, se presentará este 27 a las 21:00 en la Sala Payró (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

La propuesta invita al público a recorrer un repertorio que acompaña a la artista desde sus inicios, con versiones personales de obras de Eladia Blázquez, Chabuca Granda, Violeta Parra, Teresa Parodi, María Elena Walsh, Víctor Heredia, León Gieco, Fito Páez, Héctor Negro, Chico Buarque y Cátulo Castillo, entre otros, junto a composiciones de la cantante marplatense Cecilia Pugliese.

Para este concierto, Martino eligió conformar un elenco íntegramente integrado por artistas de la costa atlántica, reafirmando su pertenencia y su compromiso con la producción cultural local. La producción musical estará a cargo de Hernán Malagoli, mientras que Cecilia Pugliese participará en producción musical, piano y voz. Como artistas invitados se sumarán Laura Pirruccio y Cristian Rodríguez.

“Melodías del reencuentro” se plantea como un regreso afectivo a la ciudad que vio crecer a la intérprete, a la canción como espacio de identidad y a los vínculos construidos con músicos marplatenses. La artista vuelve a presentarse luego de haber sido distinguida con dos Premios Estrella de Mar y un Premio Vilches (mención especial), además de haber recibido múltiples nominaciones que reconocen su trayectoria.