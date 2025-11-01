Minella Stadium y un CEO ex Banfield

Luego de concurrir como simple espectador al teatro Auditorium al estreno de los 3 primeros capítulos de la docu serie “Historia del Estadio Minella” , el CEO de Minella Stadium S.A. se hizo presente este sábado en el partido que Aldosivi derrotó por 3 a 1 a Independiente Rivadavia de Mendoza .

Se trata de Jorge Di Prinzio fue tesorero del club Banfield: Director de Estadio ( la remodelación del Florencio Sola estuvo a su cargo en 2012) durante la gestión de Eduardo Spinosa como presidente del “Taladro” . Vale recordar que el citado Spinosa, casi como camuflado varios meses antes de la apertura de los sobres del llamado a licitación visitaba el estadio de Mar del Plata casi como un enviado de la empresa que finalmente fue la adjudicataria (en la foto a la izquierda Di Prinzio ; Nico Bértolo y Eduardo Spinosa a la derecha )

El 5 de noviembre es la fecha del “traspaso” desde el Municipio a la sociedad Revee (Brasil) y Proenter ( organizadores, por ejemplo, de la Copa Argentina de fútbol) y en la transmisión de La Voz del Estadio por las radios 90.5 y 96.5 FM , Di Prinzio reveló – aunque fuera de micrófono – que hasta marzo de 2026 no comenzarán las obras en el estadio mayor, pero antes de fin de año comenzaremos rápidamente por el Polideportivo Islas Malvinas “

Se espera el anuncio oficial del Municipio de Gral. Pueyrredón y acaso una conferencia de prensa de los concesionarios .

Aqui Jorge Di Prinzio en 2012 y su experiencia al frente de la remodelación del Florencio Sola del club Banfield .