Minella Stadium S.A. podría apartar a Spinosa

El ex presidente de Banfield Eduardo Spinosa, es que que previo al llamado a licitación por el estadio Minella y el Polideportivo Islas Malvinas , visitaba casi “camuflado” las instalaciones del escenario futbolístico como “inspeccionando” como estaba todo allí. Pasados los meses , y aunque el programa raudal y online Ña Voz del Estadio intentó su testimonio, confió la producción de dicho espacio que Spinoza con evasivas del tipo “solo vine a acompañar a un amigo .Yo no tengo nada que que ver “ evitó declaración alguna.

El día de la apertura de sobres en el Municipio de Gral Pueyrredón , que arrojó como resultado una sola oferta. Spinoza estuvo presente junto a Rafael Trevisán ( apoderado de la empresa brasileña Revee) por lo cual, el ex mandamás del Taladro, es la “cara” de Proemter ( la pata argentina de la sociedad Minella Stadium) aunque prefiera mantener su bajo perfil.

Spinosa – aun sin presentarse en sociedad como el CEO de los concesionarios – es quien está tomando decisiones sobre el uso de los escenarios según confiaron dirigentes de los clubes que todavía disponen de los espacios para jugar sus torneos vigentes de futbol y de basquetbol y da órdenes de anuncios de show ya para enero en el Islas Malvinas .

Es casualidad que haya “levantado” la presentación que iban a hacer al público y prensa el 5/12 ?

El affaire “Sur Finanzas” – AFA alcanza a varios clubes entre ellos a Banfield y el actual presidente de los verdiblancos, Mariotto , aclaró en medios capitalinos que su gestión no tiene nada que ver con Sur Finanzas sino que le corresponde a la Comisión Directiva anterior (que comandaba Spinosa )

Esta sucesión de hechos, podría hacer que el Directorio de Minella Stadium S.A. le pida a Spinosa que dé un paso al costado y elijan a otro CEO para el cargo .

Hay que consignar que Spinoza sería un empleado del grupo y no un firmante en ningún papel de los oferentes ganadores de la licitación .

Las próximas horas serán vitales a la espera de algún comunicado de la Empresa