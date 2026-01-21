Minella Stadium S.A ¿ Está autorizado a cobrar por el alquiler de los estadios concesionados ?

La producción del programa radial y online «La Voz del Estadio» investiga por estas horas cuál es la razón por la cual, la empresa adjudicataria de los estadios José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas le reclama a Aldosivi que abone $5 millones por partido como local; $900-000 a Unión para el Básquetbol, y cerca de $1.800-000 a Peñarol , a pesar de la ordenanza vigente – ver aparte- QUE EXIME DE PAGOS a los representantes deportivos de la ciudad en certámenes oficiales, con la contraprestación de esgrimir la «Marca2 Mar del Plata en sus presentaciones.

La Voz del Estadio radio 90.5 FM y streaming dialogó este martes con los concejales Horacio Taccone ( AM); Pablo Obeid ( Fuerza Patria) y los presidentes de los clubes Unión MdP (Leonardo Cordeiro) y de Peñarol (Esteban Giri)