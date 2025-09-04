Milei ya está en Los Ángeles y se reunirá con más de 50 empresarios

El presidente Javier Milei, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá hoy con más de 50 inversores internacionales y líderes empresariales en el marco de su visita a la ciudad estadounidense de Los Ángeles.
El mandatario arribó a Estados Unidos cerca de las 15 (hora argentina) y la principal actividad que desarrollará este jueves será ese encuentro con empresarios.
Participarán del encuentro Beny Alagem y Adele Alagem (Waldorf Astoria); Mark Attanasio (Crescent Capital Group); Eric Baker (Stubhub); Philip Barach (Vista Investment Group); Andrew Cherng (Panda Express); Olivier de Givenchy (JP Morgan); Chris Del Moral-Niles (East West Bank); Matt Dell Orfano (Discovery Capital Management);Michael Greenwald (Amazon Web Services) y Clay Neff (Chevron); entre otros.
..