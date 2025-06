Milei y Villarruel celebraron el Día de la Bandera en actos separados

La historia que ya lleva meses: juntos… pero separados. Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, participaron en distintos actos por el Día de la Bandera. Milei encabezó los festejos en el Campo Argentino de Polo, en el barrio porteño de Palermo, mientras Villarruel participó del evento en Rosario, en el Monumento Nacional a la Bandera. Desde allí, la presidenta del Senado aprovechó para enviarle un mensaje al libertario: “Éste es el mejor lugar dónde estar hoy”.

En la ceremonia de juramento por el Día de la Bandera en la que participaron aproximadamente 2.000 cadetes y efectivos de las Fuerzas Armadas, Milei resaltó que “entregar la vida a la protección de sus compatriotas es el más noble de los destinos”.

El Jefe de Estado destacó la “valiente decisión que tomaron al unirse a nuestras Fuerzas” y advirtió que “las nuevas amenazas no se circunscriben exclusivamente al campo de batalla, sino que los pondrán a prueba, de manera física y mental, de formas que aún no imaginan y para las cuales deberán estar preparados”.

El acto en el Campo Argentino de Polo. (Presidencia)

Afirmó que “bajo el argumento de que los uniformados eran los malos y los grandes culpables de la decadencia nacional, durante años la política utilizó a las Fuerzas Armadas como un chivo expiatorio para justificar la reducción del gasto en Defensa”.

En tal sentido sostuvo que “la política desatendió las necesidades del país ante las nuevas amenazas que surgían a nivel global” mientras “se llenaban la boca hablando de soberanía, como si ésta fuera agrandar el Estado como un fin en sí mismo en lugar de asegurar la prosperidad de su pueblo”.

En contraste, el Presidente destacó que “aquellos que forjaron nuestra Patria, poniendo en juego su vida durante las guerras de la Independencia, marcaron el punto de partida para la libertad de los argentinos”, y en ese marco ratificó el objetivo de “grabar estas bases en la historia de la Nueva Argentina”.

Fidelidad

En el transcurso del acto en conmemoración del 205° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano el Presidente le tomó el juramento de fidelidad a aproximadamente 2.000 cadetes, aspirantes y efectivos de las Fuerzas Armadas.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros de Defensa, Luis Petri; Seguridad, Patricia Bullrich; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Salud, Mario Lugones; y Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También participaron los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac; del Ejército, teniente general Carlos Presti; y de la Armada, almirante Carlos María Allievi; y el subjefe de la Fuerza Aérea, brigadier Marcelo Moretto.

El acto en Santa Fe

En Rosario, en tanto, la celebración conmemorativa estuvo encabezada el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente Pablo Javkin. También participó la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien no pudo tomar la palabra por temas protocolares: el gobernador señaló a la prensa que “no corresponde que la vicepresidenta hable si no es autorizada por el Gobierno nacional”.

Villarruel en Rosario con Javkin y Pullaro. (La Capital)

“¿Qué mejor lugar para honrar a Manuel Belgrano? Muy agradecida de la invitación de Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin”, sentenció la vice, en tanto, en Cadena 3. Y agregó: “El Monumento es el signo más distintivo. Definitivamente es el mejor lugar para estar”.

Al referirse a la actividad del Presidente, Villarruel subrayó: “No me invitaron”.

Acerca de los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, quien dijo que “la representación del Gobierno estará en el Campo de Polo”, agregó: “Lo que digan los demás se tienen que hacer cargo los demás”. (DIB) MM