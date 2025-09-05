Milei tiene previsto asistir al búnker de campaña el domingo en Gonnet

Protagonista principal de la campaña, el presidente Javier Milei planea estar presente el domingo en la localidad platense de Gonnet, en el búnker en el que La Libertad Avanza (LLA) recibirá los resultados de la elección por la composición de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, si los números acompañan.

Desde las 18 del domingo, el mandatario y parte de su Gabinete podrían aguardar atentamente los primeros datos de los comicios en los que enfrentarán a Fuerza Patria, en el salón Vonharv, ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, a seis kilómetros del centro de La Plata, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

La idea de la mesa de campaña es replicar las lógicas del bunker porteño que ofició de celebración luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, en traje de candidato a legislador se impusiera por sobre el PRO y el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires

Lo cierto es que la posibilidad de la presencia del libertario fue sometida a debate, y se concretará en función de las mediciones que arrojan las encuestas que estudian en el campamento violenta. No sorprende que el mandatario, quien tuvo un rol clave en la etapa proselitista que lo tuvo como atracción principal de cada actividad, esté presente a la hora de recibir los resultados si todo sale como esperan en la LLA.

Incluso, el propio mandatario recortó paradas de su viaje a Estados Unidos y unificó agenda para volver al país el sábado próximo.

Con casi una actividad por semana, los libertarios apostaron a nacionalizar la elección y para eso utilizaron la figura del Presidente para bajar a distintas zonas del hostil territorio bonaerense que, en más de una oportunidad, lo obligó a afrontar situaciones de complejidad.

Junto a los ocho candidatos violetas, Milei visitó La Matanza, Junín, Lomas de Zamora y Moreno. En algunas apariciones, fue recibido con protestas que derivaron en acciones violentas en su contra, y hasta llegaron a arrojarle una piedra en señal de desaprobación.

El impacto de los audios de Spagnuolo, el ausentismo y los escenarios electorales

A poco más de dos semanas de las primeras filtraciones de los audios del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, quien admitió la existencia de supuestos pedidos de coimas instrumentados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que dio lugar a una de las crisis más grandes de la gestión, en Casa Rosada admiten que la polémica tuvo impacto directo en la imagen positiva de la administración.

Según revelaron a esta agencia, los números que manejan arrojan un 44% de aprobación al mandatario y hay quienes creen que los desencantados a raíz de la polémica podrían engrosar las filas del ausentismo que configura otro de los elementos que preocupa a la mesa electoral.

Se trata de un sello distintivo de las elecciones celebradas hasta el momento, y pese a que los últimos discursos del mandatario intentaron incentivar a los indecisos, en el armado libertario estiman entre un 40% y un 50% de ausentes, en base a lo expresado por dos fuentes del espacio, el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires.

En el sprint final, por los pasillos de Balcarce 50 varios interlocutores libertarios coinciden en un escenario de “un empate técnico” con el peronismo, con un margen de error de dos o tres puntos, y aseguran que se trata de una “buena” elección en un terreno adverso.

Sin embargo, algunas voces se muestran más conservadoras y plantean una diferencia en favor de Fuerza Patria que se ubica «entre cinco y ocho puntos”, lo que configuraría un porcentaje esperado.

El peor de los escenarios podría darse con una derrota por un mayor margen, lo que reavivaría el debate interno por el armado de las listas que enfrenta al asesor presidencial, Santiago Caputo, marginado de las nóminas, y a la titular de LLA, en total posesión de la lapicera.

Pese a la tensión, el oficialismo ya traza potenciales estrategias camino a octubre. “Los dos escenarios tienen sus ventajas. Por un lado, ganar esta elección, algo poco probable, es un impulso adelante camino a octubre. En cambio, una derrota es motivadora para la campaña nacional en la que se planteará un escenario de miedo”, confesó un alfil violeta.