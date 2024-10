Milei sobre las universidades: “Los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro”

El presidente Javier Milei celebró hoy que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcionará como órgano auditor de las universidades nacionales y sostuvo que “los chorros están en peligro”.

“Hoy salió el dictamen, los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro”, dijo Milei al disertar en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 organizadas por el Banco Central en el Palacio Libertad.

En su discurso de casi una hora y media, el mandatario se refirió al interrogante sobre la salida del cepo al dólar y repetió que no sabe cuando se concretará, ya que “va a depender de la decisión de los agentes”.

“¿Cuándo salimos del cepo? El tiempo es de Dios… va a depender de la decisión de los agentes. Cuando a inflación observada vaya tendiendo a la inflación inducida, va a ir despareciendo el money overhang (sobrante monetario). Ahí convergen los tipos de cambio y la tasa de inflación, y conforme voy resolviendo el tema de los stocks y, si no hay exceso de oferta de pesos, puedo abrir el cepo aun no teniendo dólares. Hay que ver esta mecánica. Ese día vamos a abrir el cepo. Cuándo será, no sé”, cerró.

En la primera fila siguieron su mensaje el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, su novia Amalia “Yuyito” González y otros funcionarios.

Al iniciar su exposición, Milei sostuvo que “una de las cosas que nos rompía los ojos era lo que estaba pasando con la tasa de inflación” en el país “en el inicio de diciembre”, antes de que asumiera su mandato.

“La inflación diaria estaba en el 1%, y si lo anualizaban implicaba que venía viajando al 3.700%”, dijo el Presidente, quien además agregó: “La brecha era del 200 por ciento (cuando asumió), yo no devalué, la devaluación ya estaba ahí y solo era una cuestión de sincerar”.

También insistió con que si tiene que “vetar a los jubilados y a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades con grandes mentiras” lo va a hacer, al advertir que su “compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable”.

“No vine para cuidar mi imagen, vine para arreglar los problemas de Argentina”, expresó el mandatario, que dijo que debió “defender el equilibrio fiscal cuando los populistas nos querían romper las cuentas públicas”.

En otro tramo, cuestionó a los economistas que hablan en contra de la deflación y sostuvo que “es una devolución de ingresos al resto de la población en contra del Estado”. “Eso está muy bien”, agregó, al contradecir a quienes plantean que tanto la inflación como la deflación son procesos nocivos para una economía.

A su vez, Milei advirtió que “lo que más le preocupa al partido de la política, el partido del Estado, donde está toda la casta, es estar en el poder, peor si además le hace pagar el costo a otro es una fiesta para ellos”.

En otro pasaje de su discurso, acusó a los ex presidentes Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde de haber hecho un “golpe” de Estado contra el gobierno de Fernando De la Rúa en 2001 con “saqueos” en supermercados que se terminaron cuando el dirigente peronista “llegó al poder”.

