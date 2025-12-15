Política

Milei sobre la elección de Kast en Chile: “Es una enorme alegría el aplastante triunfo de mi amigo”

El presidente Javier Milei celebró el resultado que dio como ganador de su par electo de Chile, José Antonio Kast, y calificó de “aplastante” el triunfo de “su amigo”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario argentino valoró el resultado y aseguró que es “un paso más” en América Latina, para que se defienda “la vida, la libertad y la propiedad privada”.

“Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI…!!!”, concluyó desde sus redes sociales.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, también utilizó sus redes sociales para saludar a Kast y felicitar la elección del ahora mandatario chileno: “La libertad y la defensa de la propiedad privada serán parte del camino que viene. Dios bendiga a Chile”, agregó.__IP__

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, emitió un comunicado en el que afirmó que la Argentina “augura al nuevo Presidente el mayor de los éxitos en su gestión” y manifiesta su voluntad de “trabajar conjuntamente” no sólo con Chile, sino con los países socios de la región “en la defensa de los principios de la democracia, la libertad y el respeto irrestricto de los derechos humanos”, con el objetivo de “enfrentar los desafíos comunes y promover el crecimiento económico y la prosperidad” de todas las naciones que quieran participar de esta propuesta conjunta.

“El Gobierno de la República Argentina transmite su disposición para comenzar a dialogar con las nuevas autoridades en materias prioritarias para ambos países, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, la promoción del comercio y las inversiones y la cooperación en sectores clave de la economía”, manifestaron.

