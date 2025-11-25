Milei recibió al canciller de Israel y crece expectativa para trasladar la embajada a Jerusalén

El presidente Javier Milei recibió este martes al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en la Casa Rosada.

Del encuentro también participaron el director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; y el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov.

Milei estuvo acompañado por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish.

Gideon Sa’ar llegó al país desde Asunción, Paraguay, acompañado por un grupo de empresarios de Medio Oriente.

El funcionario que responde a Benjamín Netanyahu también visitó el Palacio San Martín, donde fue recibido por el su colega Pablo Quirno.

Allí, Quirno destacó el crecimiento el 5,2 por ciento de la economía y aseguró que «en el mundo no creen que este tipo de ajustes genere crecimiento, pero la Argentina está probando».

El canciller afirmó además que en febrero viajará a Israel para profundizar el vínculo bilateral y confirmó que prepara una nueva visita de Milei a ese país para terminar de completar el paso de la Embajada a Jerusalén.

En tanto, Sa’ar tiene tiene programada la disertación en un evento por el 90º aniversario de la DAIA y la asistencia al concierto que se celebrará el miércoles a las 20 en el Teatro Colón.