Milei rechazó las políticas de género tras la denuncia contra Fernández: “hipocresía progresista”

El presidente Javier Milei rechazó de plano toda la política de género del gobierno de Alberto Fernández, a la que calificó de mera “hipocresía progresista”, luego de que la exesposa del expresidente, Fabiola Yañez, lo acusara formalmente de haber cometido actos de violencia de género físicos contra ella cuando era pareja y, luego, de ejercer contra ella “terrorismo psicológico”.

“La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, publicó el presidente en un posteo en la red social X.

Se trata de la primera declaración de Milei luego de que Yáñez acusara a Fernández ante el juez Julián Ercolini de someterla a actos de violencia de género cuando ambos convivían en la Quinta Presidencial de Olivos, presumiblemente durante 2022. El magistrado, que esta tarde rechazó una recusación en su contra, dictó una medida protectiva a favor de la ex Primera Dama y le prohibió a Fernández salir del país.

Ante esos hechos, en las redes sociales se produjo un aluvión de mensajes de repudio al Expresidente, que se extendieron también al progresismo en general (referentes del mundo de la cultura, la ciencia, la política, la educación fueron cuestionados) y al kirchnerismo en particular. La mayor intensidad se produjo en X e involucró a multiplicidad de perfiles libertarios, muchos asociados al aparato paraestatal de comunicación vinculado a la Casa Rosada.

En ese marco, Milei trató a las políticas de género como una “estafa” que su administración se encargó de desmantelar. Una de las principales modificaciones que realizó su gestión fue la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a principios de junio, cartera que se encontraba bajo el mando de Ayelén Mazzina, quien fue acusada por la periodista de haberle negado ayuda a Yañez, algo que la exfuncionaria negó.

“Siempre sostuvimos lo mismo y, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios”, escribió Milei. Para el mandatario, la única solución posible para bajar el delito es “ser duros contra quienes los cometen”.

“Cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa que haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc”, agregó. (DIB)

