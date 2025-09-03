Milei rechazó las “operaciones”, defendió a su hermana y dijo que LLA y el peronismo están en “empate técnico”

El presidente Javier Milei rechazó hoy las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”, defendió a su hermana, Karina, y afirmó que La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo está en “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo.

También atribuyó los distintos cuestionamientos al Gobierno a “campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores”.

Así se expreso el mandatario al encabezar el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, en un acto en el que se registraron incidentes entre militantes de LLA y otros manifestantes y en el que también resultó herido un periodista.

“Cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, dijo y cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

El mandtaario rechazó así las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”.

“Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal (Alberto) Nisman. Se metieron con mi hermana”, enumeró, aunque sin mencionar la causa por las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Y añadió: “¿No tomaron nota que me agrando en la adversidad? Hasta el 26 de octubre le pueden sumar niveles de dificultad y las vamos a pasar igual”, desafió.

También sostuvo que LLA y el peronismo están en un “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo.

“Al kirchnerismo este escenario les aterra y por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo, y operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien”.

Del acto participaron la propia Karina Milei y los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, además de gran parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, entre otros.

Además de la polarización, el mandatario utilizó gran parte de su discurso para alentar la asistencia a las urnas el domingo, al advertir que, en caso contrario, el PJ “va a quedarse con la provincia”.

“Están dispuestos a hacer fraude y tenemos que luchar contra eso a capa y espada”, dijo y señaló que “lo que está en juego es cortar este ciclo vicioso de miseria y extorsión”.

En la misma línea, insistió: “Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben cobrarles impuestos”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había cuestionado hoy al Gobierno por lo que calificó como una “estrategia de caos y violencia” en medio de la campaña electoral, al advertir que la realización del acto de cierre de LLA en el partido de Moreno resultaba “sospechosa” por sus condiciones de organización.