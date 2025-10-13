Milei no asistirá al coloquio de IDEA en Mar del Plata debido a compromisos de gestión

El presidente Javier Milei no participará del tradicional Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata, debido a «compromisos vinculados a temas centrales de su gestión», mientras que hoy partió rumbo a Washington, donde se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Del 15 al 17 de esta semana, se realizará el 61° Coloquio de IDEA, un encuentro en el que el sector empresario debatirá «cómo hacer más competitiva a la Argentina» y en el que se espera la presencia de referentes del sector privado, la política y el ámbito académico.

Durante la primera jornada del Coloquio, el vocero presidencial Manuel Adorni será el encargado de transmitir a los participantes un mensaje del presidente Javier Milei.

«Si bien el mandatario manifestó su interés en asistir, no podrá estar presente en el cierre del encuentro debido a compromisos vinculados a temas centrales de su gestión», informaron los organizadores.

Asimismo, señalaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, participará de manera virtual, «ya que se encuentra en el exterior cumpliendo una agenda internacional considerada clave para la política económica del país».

«Tanto Javier Milei como Luis Caputo hicieron llegar su agradecimiento a los organizadores y su reconocimiento a la importancia del Coloquio como espacio de diálogo entre los sectores público y privado», se informó.

A lo largo de las tres jornadas, participarán funcionarios como Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; y Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

También integrarán los paneles de debate gobernadores de distintas provincias: Martín Llaryora (Córdoba); Ignacio Torres (Chubut); Alfredo Cornejo (Mendoza); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Marcelo Orrego (San Juan); y Leandro Zdero (Chaco).

“La competitividad será el eje principal que atravesará todo el Coloquio y queremos que el debate nos interpele a los empresarios en primer lugar. No se trata solo de pedir condiciones. Por nuestra parte tenemos la responsabilidad de innovar, de volvernos más productivos, de ser más eficientes y salir a competir en Argentina y en el mundo”, destacó Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio y co-fundador y CEO de Adecoagro.