Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende: fuerte rechazo para Karina y Villarruel

El presidente Javier Milei encabeza un nuevo ranking de imagen positiva entre 14 dirigentes nacionales, aunque con una ventaja mínima sobre el exlegislador Esteban Bullrich, quien se posiciona como la gran sorpresa de la medición. Según la encuesta de la consultora Trends, Milei alcanza el 50,5% de imagen positiva, mientras que Bullrich llega al 50,2%.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el informe destaca que, de los siete dirigentes con mejor valoración, cinco pertenecen actualmente al oficialismo o mantienen una alianza estrecha con el Gobierno.

El «podio» y los principales referentes

Detrás del Presidente y el exsenador, se ubican figuras con roles centrales en la gestión económica y de seguridad:

Patricia Bullrich: la ex ministra de Seguridad y actual senadora ocupa el tercer lugar con un 49% de imagen positiva, aunque registra un nivel idéntico de rechazo.

Manuel Adorni: el jefe de Gabinete y ex vocero presidencial se mantiene con saldo a favor: 45% de positiva frente a 41% de negativa.

Luis Caputo: el ministro de Economía cosecha un 43% de aprobación contra un 44% de rechazo.

Los dirigentes con mayor nivel de rechazo

El relevamiento muestra un escenario complejo para algunas de las espadas principales de La Libertad Avanza y figuras de la oposición. Victoria Villarruel (40%), Santiago Caputo (40%) y Karina Milei (35%) quedan relegados en la tabla debido a que sus niveles de imagen negativa superan el 50%.

En el espectro opositor, Axel Kicillof y Cristina Kirchner presentan un rechazo del 56% y 61% respectivamente, lo que dificulta su posicionamiento en el ranking general.

El fondo de la tabla

El cierre del ranking lo ocupan los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Los mandatarios provinciales se ven penalizados principalmente por un bajo nivel de conocimiento a nivel nacional, lo que los deja con un 34% y 27% de imagen positiva, respectivamente.

La encuesta fue realizada sobre 2.000 casos online entre el 4 y el 9 de diciembre de 2025, con un margen de error de ±2,2%.