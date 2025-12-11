Milei fue al pedo a Oslo, no tuvo foto con Corina y Trump pegó el faltazo

Javier Milei fue a perder el tiempo a Noruega y no se pudo traer la foto con María Corina Machado, la venezolana que faltó a su premiación como Nobel de la Paz.

El presidente viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta alrededor de 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación llega a costar casi mil euros por noche.

Tras 17 horas de viaje, Milei llegó a la ciudad vikinga el martes disfrazado con el mameluco de YPF con el que había recibido un día antes al economista estadounidense Robert C. Merton. La presencia de Donald Trump aún era una incógnita y sólo estaban confirmadas las asistencias de otros mandatarios con los que Milei no siente a misma fascinación que con el republicano.

En Oslo aparecieron el paraguayo Santiago Peña, el ecuatoriano Daniel Noboa y el panameño José Raúl Mulino Quintero, todo muy bombo cuatro para el libertario. «No hay nadie. Ni Marco Rubio, ni Pete Hegseth, ni tampoco Christopher Landau», dijo una fuente diplomática a LPO.

Poco antes de la premiación, Milei se enteró que ni Machado llegaría a tiempo y por eso mandaría a su hija a recibir el Nobel. Maricori, como la conocen en Venezuela, está en la clandestinidad en Caracas y nunca se sabe su paradero exacto para evitar que la detenga el régimen de Nicolás Maduro.

Además de participar de la premiación de Machado, con la que buscaba una foto de impacto, Milei tenía programadas un par de reuniones. Una con el Rey Harald V, hijo de Olaf, y otro con el primer ministro del país escandinavo, Jonas Gahr Støre, hijo de Ulf. Pero tras enterarse de que no habría foto con Maricori, Milei canceló las reuniones y se subió al avión de vuelta.