Milei firmó el Consejo de La Paz para la Franja de Gaza

Tras la firma del tratado, Milei tenía previsto conceder una serie de entrevistas a medios internacionales, como la agencia Bloomberg y The Economist. El Presidente tiene previsto emprender el regreso a nuestro país a las 18 horas de Suiza (14 de Argentina).

El Consejo de la Paz, cuya denominación oficial es Board of Peace , fue presentado por Trump durante el Foro Económico Mundial como una iniciativa por fuera de las estructuras multilaterales tradicionales, destinada a “asegurar una paz duradera en áreas amenazadas por conflictos” . Entre los miembros fundadores del comité ejecutivo figuran el secretario de Estado Marco Rubio , Jared Kushner , el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair .

Trump, el “gran mediador”

Durante su discurso en Davos, Trump defendió su rol como mediador internacional y aseguró haber contribuido al fin de múltiples conflictos armados durante su gestión. “Como presidente, puse fin a ocho guerras en nueve meses”, afirmó, al enumerar enfrentamientos en regiones como los Balcanes, África y Asia meridional, y al destacar su intervención en la escalada entre India y Pakistán.

El liderazgo del nuevo organismo recae en el propio Trump, quien cuenta con poder de veto sobre las decisiones y la agenda del consejo. La membresía está abierta a todos los países de forma gratuita durante los primeros tres años, aunque se habilitó la posibilidad de acceder a un “asiento permanente” mediante un aporte de 1.000 millones de dólares.

Trump también adelantó que el Consejo de la Paz abordará otros escenarios de tensión internacional, como la guerra en Ucrania y el conflicto con Irán, además de operaciones vinculadas a la lucha contra el terrorismo y el fortalecimiento del gasto en defensa de los países de la OTAN.