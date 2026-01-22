Milei firmó el Consejo de La Paz para la Franja de Gaza

Tras la firma del tratado, Milei tenía previsto conceder una serie de entrevistas a medios internacionales, como la agencia Bloomberg y The Economist. El Presidente tiene previsto emprender el regreso a nuestro país a las 18 horas de Suiza (14 de Argentina).
“Paz duradera”
El Consejo de la Paz, cuya denominación oficial es Board of Peace, fue presentado por Trump durante el Foro Económico Mundial como una iniciativa por fuera de las estructuras multilaterales tradicionales, destinada a “asegurar una paz duradera en áreas amenazadas por conflictos”. Entre los miembros fundadores del comité ejecutivo figuran el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.
Trump, el “gran mediador”
Durante su discurso en Davos, Trump defendió su rol como mediador internacional y aseguró haber contribuido al fin de múltiples conflictos armados durante su gestión. “Como presidente, puse fin a ocho guerras en nueve meses”, afirmó, al enumerar enfrentamientos en regiones como los Balcanes, África y Asia meridional, y al destacar su intervención en la escalada entre India y Pakistán.
El liderazgo del nuevo organismo recae en el propio Trump, quien cuenta con poder de veto sobre las decisiones y la agenda del consejo. La membresía está abierta a todos los países de forma gratuita durante los primeros tres años, aunque se habilitó la posibilidad de acceder a un “asiento permanente” mediante un aporte de 1.000 millones de dólares.
Trump también adelantó que el Consejo de la Paz abordará otros escenarios de tensión internacional, como la guerra en Ucrania y el conflicto con Irán, además de operaciones vinculadas a la lucha contra el terrorismo y el fortalecimiento del gasto en defensa de los países de la OTAN.