Milei entregó el sable corvo de San Martín a los Granaderos y aprovechó para pegarle al kirchnerismo

Sobre el final del discurso, Milei remarcó que podrá ser visitado por el público. «Estará expuesto al público en la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo, para que todos los argentinos puedan visitar y presenciar esta reliquia que porta parte de nuestra alma».

Milei llegó acompañado por su hermana Karina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los ministros Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa), y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Pero también estaba el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro y el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, de la UCR, que fue el que invitó a Milei al acto.

Había expectativa por la presencia de Pullaro, porque fue blanco de críticas de Milei y sus funcionarios en las redes sociales. Le cuestionan la pérdida de valor de la deuda que tomó por 800 millones de dólares en el exterior.

Antes de que llegara Milei, desde una de las gradas en el «Campo de la Gloria», seguidores de la diputada nacional libertaria santafesina, Romina Diez, gritaron contra Pullaro. Desde la otra grada contestaron en defensa del radical.