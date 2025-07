Milei encendido tras el cierre de listas: “El monstruo vive porque le temen”

En medio de la tensión política que marcó el cierre de listas para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei reapareció este domingo con un mensaje cargado de críticas y advertencias.

Desde su cuenta de X, el mandatario se refirió al escenario electoral con un tono encendido, sin nombrar directamente a fuerzas opositoras, pero dejando clara su interpretación del panorama: “Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. VLLC!

El comentario llegó horas después de que se confirmara el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO para compartir listas en territorio bonaerense, en una negociación cargada de internas, desconfianzas y condiciones impuestas por Karina Milei. Si bien hubo foto de unidad, el proceso dejó heridos, enojos y divisiones en ambos espacios, mientras que en el peronismo también se vivió un cierre convulsionado, con fracturas a flor de piel tras el distanciamiento entre Axel Kicillof y el kirchnerismo duro.

Minutos antes de su mensaje principal, Milei ya había dado señales de malestar al republicar un posteo del influencer libertario Nicolás Pareja, que denunciaba la postergación del cierre oficial de listas por un corte de luz como parte de “las mismas y lamentables viejas maniobras de siempre”.

También compartió frases de apoyo de dirigentes aliados como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y del exgobernador Carlos Ruckauf, en lo que se interpretó como una jugada para mostrar músculo político en medio de un escenario electoral que promete ser complejo para el oficialismo.

“La pelea es entre el kirchnerismo y la libertad, entre el statu quo y el cambio, entre la pobreza y el progreso”, sintetizó Milei, utilizando el ya habitual “VLLC” (Viva la Libertad, Carajo) como sello de sus intervenciones públicas.

Mientras tanto, el cierre de listas dejó en evidencia la falta de cohesión en la oposición peronista, con el liderazgo de Kicillof cuestionado por sectores leales a Cristina y Máximo Kirchner. El mandatario bonaerense logró sostener su espacio en cinco de las ocho secciones electorales, pero las diferencias internas continúan generando incertidumbre de cara al 7 de septiembre.