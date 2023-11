Milei, duro ante empresarios: “La solución es de shock”

Javier Milei se dio cita con el círculo rojo en los últimos instantes de su campaña electoral a la presidencia y le transmitió al empresariado que “la solución” de los problemas macroeconómicos “es de shock”.

El líder libertario participó de un almuerzo en el Hotel Alvear con decenas de ejecutivos organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), un foro compuesto por directivos de las principales cámaras empresarias, y anticipó que, si gana, “la estabilización implicará resolver el problema de las Leliqs y el problema fiscal”.

“Argentina está frente a la peor crisis de la historia porque combina elementos del Rodrigazo, de la hiperinflación de 1989 y de la crisis del 2001”, dijo el economista al abrir su exposición, en un marco de fuerte incertidumbre empresaria por el día después del balotaje del próximo domingo.

Milei no mencionó la dolarización de la economía ni la clausura del Banco Central, aunque aludió a la salida del cepo cambiario y del recorte del gasto. Si no se arregla el cepo no se puede volver a crecer, la clave está ahí. ¿Cómo abro el cepo y no termino en una híper? Gran parte del problema radica en resolver el problema de las Leliqs. Por otro lado, hay que ajustar cinco puntos. Pero el ajuste lo tiene que pagar la política, tienen que caer las partidas de donde muerden los políticos”, respondió consultado por el presidente del CICyP, Marcos Pereda (SRA) sobre la estabilización de las variables macroeconómicas. El empresario le transmitió al libertario cinco preguntas elaboradas por el Grupo de los Seis (G6), que aglutina a los principales empresarios del país. Mañana, Massa será sometido a las mismas preguntas, frente al mismo auditorio.

Cuando dijo que la Argentina está “frente a la peor crisis de la historia”, Milei alertó sobre el crecimiento de la inflación y advirtió: “Podemos llegar a un 1800, un 2000 por ciento que generaría más pobres”. Consultado sobre su política exterior, les dijo a los empresarios: “Sigan haciendo todos los negocios que quieran con Brasil y China, pero yo nunca voy a ser un aliado de los comunistas”. Y enfatizó: “Voy a estar aliado a los Estados Unidos e Israel, no voy a estar aliado a los gobiernos comunistas y a los que no respetan la democracia liberal”.

Otra de las preguntas se centró en la obra pública. Milei señaló que “no es necesario que el Estado se meta en el medio” y anunció: “Lo que planteamos es un modelo a la chilena, de iniciativa privada. Eso sí, no es apto para corruptos”.

Milei estaba en la mesa principal, con los integrantes del consejo directivo del CICyP. Antes de su alocución, se sentó entre los empresarios Daniel Funes de Rioja (UIA) y Pereda. El líder libertario había rechazado días atrás una invitación de la UIA, al alegar cuestiones de agenda. En ese momento explicó que hoy participaría de este evento del CICyP, que tiene a la cámara de los industriales entre sus socios. Distintos referentes de la UIA se vienen reuniendo con los equipos técnicos de La Libertad Avanza, cuya agenda económica todavía genera dudas en el sector fabril.

Milei estuvo acompañado en la mesa principal por su hermana Karina, que quedó ubicada al lado de Bettina Bulgheroni y que se levantó especialmente a saludar a Alejandro Bulgheroni y a Eduardo Eurnekian, quien tuvo como asesor económico al hoy candidato presidencial. El dueño de Corporación América volvió a hacer declaraciones polémicas al referirse al líder libertario. “Tengo 3700 ñatos que trabajan en mi empresa, uno salió fallado, qué querés que haga”, le respondió irónico a la prensa a la entrada del evento.

Antes de los comicios generales, Eurnekian había dicho: “Si (Milei) no se modera, no estamos para aguantar otro dictador”. En aquel momento, el cortocircuito se había generado por el ataque del libertario al Papa, un asunto muy sensible para el empresario, que tiene buen vínculo con el Vaticano. Según trascendió, esas diferencias se habían suavizado tras la intermediación de Guillermo Francos, otro ex Corporación América que hoy trabaja en La Libertad Avanza.

Francos (virtual “ministro del Interior” del candidato) hoy estuvo en el Hotel Alvear junto a Guillermo Ferraro (anunciado como posible ministro de Infraestructura y el encargado de la fiscalización del balotaje) y el excandidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra.

“Venimos a plantear si es populismo o república. El verdadero salto al vacío es seguir por este camino de empobrecimiento e inflación. El miedo genera parálisis. Si se paraliza la gente, gana el statu quo. Proponemos un cambio verdadero”, dijo, y cuestionó la presunta “campaña del miedo” que activó Massa, su rival en las urnas.

En casi todo su paso por el escenario, Milei controló su tono y sus gestos. Solo cuando habló del cepo cambiario se mostró más eléctrico. “El cepo es inmoral. Vamos, despierten, no se dejen robar. No importa que hace cien años que nos vienen ultrajando, hay un momento en el que hay que rebelarse. Es ahora”, dijo.

Pereda había abierto el encuentro con un breve mensaje que contuvo algunos reclamos que parecieron dirigidos al kirchnerismo. “Es imprescindible que logremos la unidad de todos los argentinos. Es necesario recrear la esperanza”, dijo el empresario, que cuestionó el “constante desafío a las instituciones”. Y agregó, en un pedido directo al candidato libertario: “La República no le pertenece a ningún candidato ni a ningún funcionario. Queremos, licenciado Milei, la vigencia plena de la Constitución Nacional”.

El candidato de La Libertad Avanza fue por última vez a CICyP en junio pasado, un mes y medio antes de las PASO, cuando apenas se ilusionaba con alzarse con un tercer puesto digno y no imaginaba llegar con buenas chances a un balotaje. Desde ese momento formó parte de otros eventos ante el empresariado, como el Council of Americas, aunque rechazó participar de otros encuentros. En esta ocasión, Milei se mostró muy elogioso hacia los hombres y mujeres de negocios. “Los empresarios, en lugar de ser perseguidos por la tiranía de la mayoría, deberían ser reconocidos como héroes”, dijo. (DIB)

