Milei dijo que terminó la primera fase de su Gobierno y que ahora “se viene el cambio de régimen monetario”

Luego de que se aprobara esta madrugada la Ley Bases con el paquete fiscal, el presidente Javier Milei dijo que se terminó la primera fase de su gobierno y que ahora viene otra etapa, la del cambio de régimen monetario.

Esta nueva fase, según confirmó, incluirá nuevas reformas y tendrá como protagonista a Federico Sturzenegger, quien desembarcará formalmente en el Gabinete en los próximos días, al tiempo que impulsará la ley de hojarascas para eliminar más regulaciones.

“Se vienen más reformes estructurales”, anticipó Milei tras conseguir su primera iniciativa legislativa luego de más de seis meses y confirmó: “La semana que viene ya hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger”.

En declaraciones al canal LN+, Milei dijo que “hasta ahora hicimos la fase 1 del gobierno”. Y continuó: “Por un lado, hemos pasado la reforma estructural más grande de la historia. La Ley Bases de anoche es un hito histórico y monumental, es cinco veces más grande que la reforma que hizo (Carlos) Menem, que hasta ahora era la más grande de la historia argentina”.

Luego, se enfocó en el futuro y adelantó: “Hemos logrado consolidar el déficit cero, por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha. Ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de emisión cero, ahora se viene el cambio de régimen monetario”.

En ese sentido, el Presidente aclaró: “Apuntamos a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varíe más. Está cerrado el grifo fiscal, hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados, adentro de las cuentas del Banco Central hay un ajuste de 9 puntos del PBI. Y la idea es que la base monetaria amplia y la simple se parezcan cada día más, hasta que terminan de desaparecer los remunerados”.

En tanto, toda la entrevista estuvo atravesada por la aprobación de la ley Bases, por lo que el líder libertario celebró el aval que recibió del Congreso. “La Argentina empieza a parecerse a países como Alemania, Francia”, sostuvo.

“Una vez que resolvemos el problema de los puts (títulos de deuda soberana emitidos en pesos), esto estaría poniendo un fin a los pasivos remunerados. Una vez que además logremos converger en materia de inflación, cuando se cumpla todo ese conjunto de elementos, estarán las condiciones para salir del cepo”, dijo además.

No obstante, el Presidente aclaró que todavía falta un tiempo para salir del cepo e incluso dijo que “no le preocupa” el valor del dólar, e insistió con que no piensa devaluar.

¿Qué es la ley de hojarascas?

El Presidente anticipó que su administración ahora trabaja en la ley de hojarascas. “Es sobre un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son cien leyes que se eliminan, pero que implican más reformas”, sostuvo sobre los nuevos textos que mandará al Congreso, en el marco de lo que el cree que se trata una segunda etapa de su gestión.

“Esto implica, además, empezar a terminar definitivamente con el problema de la inflación. Cuando vos tengas eso terminado, puedas asegurarte que la emisión sea cero, podemos ir a la ley de emisión cero, donde si emitís dinero vas preso”, dijo.

En tanto, ratificó la promesa que había hecho su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de que bajaría la carga del Impuesto PAIS luego de la primera conquista legislativa, pese a que el Presidente puso ciertos reparos sobre el tiempo. “Efectivamente el impuesto se va a reducir, como dijo Caputo, cuando termine de reglamentarse la ley y empiecen a correr los ingresos”, advirtió.

Sobre la dolarización, que fue eje de su campañar, dijo que “va a ocurrir naturalmente” como consecuencia de su programa.

Tensión con Brasil

Milei fue consultado sobre las últimas declaraciones del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien le exigió disculpas como condición para poder iniciar conversaciones. El líder libertario consideró que esto fue una “discusión tan chiquita” que parece de “preadolescentes” y consideró que “hay que ponerse por encima de estas nimiedades porque son más importantes los intereses de los argentinos y los brasileños que el ego inflamado de algún zurdito”, dijo.

Y continuó: “Es el mismo mecanismo de Petro, de Sánchez. ¿No te creés que Petro y Lula no hicieron cosas similares? En el caso de Lula, metiéndose en la campaña electoral nuestra”, sostuvo, en relación con el respaldo que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) le dio a Sergio Massa, que competía contra él.

En esa línea, profundizó sus críticas: “Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas, que le dije corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Qué le dije, comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada aún cuando sea verdad?”.

Frases destacadas

-Sobre las prepagas: dijo que hicieron una “maniobra con intencionalidad” cuando subieron los precios -tema que después el Gobierno corrigió- y volvió a arremeter contra quienes comulgan con el liberalismo pero no lo respaldan: “Algunos confunden ser libertarios con libertarados y descubrí que hay muchos más libertarados”.

-Sobre salarios y jubilaciones: “El salario real está mejor que en noviembre, que cuando asumimos, y los últimos dos meses creció. Las jubilaciones están arriba también y en dólares se duplicaron”. Sobre posibles bonos a jubilados para compensar la pérdida de poder adquisitivo: “No vamos a engañar a la gente dándole cosas que no hay. Si eso termina con emisión monetaria el efecto agregado es peor”.

-Sobre el Premio Nobel: “No quiere decir que yo me postulé, dije que estábamos trabajando en algo que es un torpedo de la política neoclásica de la economía. De ahí a decir que me postulé para el Nobel de Economía es una estupidez del tamaño de una casa”.

-Sobre el Papa Francisco: “Por más que tuviéramos una visión distinta e interpretaciones distintas de las sagradas escrituras, no ameritaban los calificativos que utilicé, porque me equivoqué. Le estaba diciendo algo por pensar distinto. Él no tiene por qué comprar mi argumento de Samuel 8, de San Lucas. Creo que tiene que ver con su perspectiva de un jesuita, pero en el momento caí en la trampa de creer que era una cuestión de porque es peronista. Fue mi error, por eso contesté como contesté. Y cuando me fui desasnando sobre temas vinculados a la sagradas escrituras… no lo pongo en lo político, tiene que ver con su lectura de cómo interpreta. Hay cosas que comparto y que no. Es la interpretación de él, ¿quién dijo que la mía es la correcta?” (DIB)

