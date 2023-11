Milei dijo que no puede modificar la coparticipación “porque está definida por ley” y que se instaló “una mentira”

El presidente electo, Javier Milei, estuvo ayer en el programa La cosa en sí, que emite la radio y canal de streaming Neura, y mantuvo una charla mano a mano con el periodista Alejandro Fantino.

Con tono reposado y en un clima reflexivo, Milei dijo que durante su encuentro con el presidente Alberto Fernández hubo un chiste al recorrer la residencia de Olivos. “Soy el nuevo inquilino y Alberto me guió como si fuera de una inmobiliaria, él hizo el chiste, con esto quiero decir que voy a estar de forma transitoria y que a esto lo veo como un trabajo”, aseveró.

En la charla, Milei analizó su logro y dijo que es “el primer Presidente liberal libertario de la humanidad”, por lo que como “el logro es enorme” hay “un mandato muy fuerte”.

“Tuvimos 14 millones y medio de votos, da una configuración de lo que es la responsabilidad”, indicó Milei, y sentenció: “Mi responsabilidad es gobernar para todos los argentinos, los que me votaron y los que no me votaron”.

El presidente electo dijo que como es un workaholic va a permanecer en Olivos, por lo que “no va a necesitar el helicóptero” para trasladarse a la Casa Rosada, y aseguró que va a trabajar todo el día, como es su estilo.

Sobre su campaña, que a su criterio “peleó contra la campaña del miedo más grande de la historia”, dijo que “es la primera vez que gana alguien que dice que va a hacer ajuste, pero el ajuste lo va a pagar la política y sus socios, la casta”.

Como objetivos de Gobierno, subrayó: “Voy a exterminar la inflación, hacer caer la pobreza y la indigencia y terminar con la inseguridad”. En esa línea, para terminar con la pobreza, volvió a expresar como en otras entrevistas y debates: “Nosotros no te vamos a dar el pescado, te vamos enseñar a pescar y a hacer la caña y ojalá tengas tu propia empresa de pesca”.

En un pasaje de la charla, indicó que la educación, y sobre todo la educación universitaria, va a quedar tal cual está, porque son reformas a largo plazo, y dijo que eso “no va a cambiar nada” y que él no lo había dicho durante la campaña. Incluso se definió como “un profesor universitario que va a trabajar de Presidente”.

Sobre un tema urticante para las provincias, como es la coparticipación, Milei dijo que le sorprendía la pregunta sobre algún cambio en el sistema, ya que “no puede modificarla porque está definida por ley”. Asimismo, dijo que la quita de la coparticipación es “una de las tantas mentiras que han dicho de él”.

En la entrevista, el presidente electo se refirió a la campaña de Unión por la Patria (UxP) y dijo que el candidato Sergio Massa puso “los recursos del Estado para aniquilar a un ser humano”. En esa línea sostuvo que los asesores del ministro de Economía quisieron sembrar “el terror en la gente”, con una serie de videos en los que decían “pestes” de él. En ese aspecto, citó a Carlos Menem, al referirse a que prefiere no mirar al pasado. “Vos no manejás mirando el espejo retrovisor”, indicó, parafraseando al expresidente.

Tomando como marco el Museo del Holocausto y una anécdota que le contaron sobre aquel horror de la historia mundial, dijo que “no hay que vengarse, ni darle el gusto a los demás de ese tipo de reacciones”. Luego de repasar con detalles el argumento de la ópera “Rigoletto”, de Giuseppe Verdi, reflexionó que “la venganza no es buena consejera”.

Consultado por Fantino sobre cómo va a manejar que se le acerquen personas por interés ahora que es Presidente, o lo que se llama “los amigos del campeón”, Milei cerró la idea con una frase: “Tabula rasa”.

Ministro y economía: “Está plantada una híper”

Sin confirmar quien va a manejar la cartera económica, Milei dijo que el ministro fue elegido por él, y que cuando se conozca el Gabinete se va a ver que “es un Seleccionado”.

En la línea de los desafíos económicos, el mandatario electo dijo que “está plantada una híper inflación”, que “la inflación va a seguir por 18 ó 24 meses” y que le va a llevar tiempo acomodar la macroeconomía. “Si hoy tuviéramos un problema similar al ‘Rodrigazo’ la inflación pasaría a un 1.800%”, abundó, y dijo que “ese problema solamente está en el problema monetario”. En su argumentación, sumó que “el otro problema del déficit fiscal son las Leliqs”, y añadió que “hay precios retrasados, conflictividad social y un problema de deuda enorme”, tanto en pesos y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con importadores.

“La única forma de salir es haciendo un ajuste fiscal fenomenal y lo va a pagar la política y sus socios, no la gente”, reafirmó. “No me voy a meter con la gente, me voy a meter con la casta”, indicó, y subiendo el tono de voz dijo una vez más que lo va a pagar “la casta” y no la gente que no tiene para comer. “Esta vez lo paga el Estado y no el sector privado”, y apuntó que a los profesionales que hacen bien las cosas en el ámbito estatal “no se los va a tocar”.

“Voy a hacer un ajuste de shock”, expresó, y sobre los dichos de Massa acerca del déficit fiscal que le planteó Fantino, añadió: “Massa es pasado, perdió la elección”.

Consultado sobre la obra pública fue categórico: “No hay plata, que lo haga el sector privado, que presenten proyecto y lo busque cada intendente”. En ese sentido, dijo que “el equilibrio fiscal no está bajo discusión” y que “ministro que gasta más, lo echo”. Milei sentenció: “El 2024 tiene que terminar con equilibrio fiscal”.

Otro tema delicado que tocó fue el de las jubilaciones, y aseveró que “el crecimiento económico (que impulsa) va a permitir que los salarios sean mejores y que las jubilaciones sean mejores también”. De no cumplirse ese plan, expresó que el país “podría convertirse en la villa miseria más grande del mundo”.

La charla con el Papa

Javier Milei se refirió a la conversación telefónica que mantuvo este martes con el Papa Francisco. Dijo que fue “una charla muy linda”, que el Pontífice lo felicitó “por el coraje” y que “se interesó mucho” en su proyecto del ministerio de Desarrollo Humano.

El mandatario electo dijo que está dispuesto a recibirlo “con los honores que corresponden” y que formalmente le hizo la invitación para que venga al país el próximo año. “Puede cobrar un rol importante para que los políticos entiendan que los que tienen que perder son ellos”, y deslizó que podría ser una buena presencia para limar la grieta. Sobre la posibilidad de viajar al Vaticano, explicó que “no le gusta viajar”, que mucho tiempo tuvo que viajar y “no la pasó bien”, y que además en su momento “extrañaba mucho a Conan”, su perro, hasta que apareció la tecnología de la video llamada.

“No hay noche que no haya sido derrotada con el amanecer”, expresó Milei para cerrar la entrevista, y recurrió nuevamente a su fanatismo por la ópera. “A pesar de la enorme campaña del miedo que hicieron, el domingo pasado la esperanza le ganó al miedo”, dijo, y aseveró que cuando termine la tormenta, Argentina se va a recuperar, como en el cierre de Nessum dorma de Turandot, ópera de Giacomo Puccini. (DIB) ACR

.

Comparte esto: Twitter

Facebook